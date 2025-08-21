Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजाराची जोरदार सुरुवात; निफ्टी 25,100 च्या वर, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: गुरुवारी (21 ऑगस्ट) भारतीय शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात झाली. सेंसेक्स 200 अंकांच्या वाढीसह उघडला, तर निफ्टीनेही 50 अंकांची झेप घेतली. बँक निफ्टी सुमारे 80 अंकांनी वर गेला.
Stock Market Opening Today
Stock Market Opening TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  1. गुरुवारी शेअर बाजारात तेजीसह सुरुवात झाली; सेंसेक्स 200 अंकांनी आणि निफ्टी 50 अंकांनी वाढले.

  2. NBFC, ऑटो, रिअल्टी आणि ऑइल-गॅस शेअर्समध्ये खरेदी झाली, तर FMCG, फार्मा आणि मीडिया शेअर्सवर दबाव आहे.

  3. DIIs ने सलग 32व्या दिवशी खरेदी केली, मात्र FIIs ने 2,500 कोटींची विक्री केली.

Stock Market Opening Today: गुरुवारी (21 ऑगस्ट) भारतीय शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात झाली. सेंसेक्स 200 अंकांच्या वाढीसह उघडला, तर निफ्टीनेही 50 अंकांची झेप घेतली. बँक निफ्टी सुमारे 80 अंकांनी वर गेला.

निफ्टीवर NBFC शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी दिसली, तर रिअल्टी आणि ऑइल-गॅस क्षेत्रातही गुंतवणूकदारांचा कल सकारात्मक होता. ऑटो शेअर्समध्येही खरेदी दिसली; मात्र मीडिया, FMCG आणि फार्मा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये विक्रीचा दबाव होता.

Loading content, please wait...
Share Market
Finance
Stock Market
Stock
bse
BSE Sensex
NSE

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com