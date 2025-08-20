Stock Market Opening : सेन्सेक्स 27 अंकांच्या वाढीसह उघडला; बँकिंग शेअर्समध्ये विक्री, कोणते शेअर्स वाढले?

शेअर बाजारात आज दबाव दिसून आला असून सेन्सेक्स 27 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला आहे. निफ्टी 25,000 च्या खाली सरकला तर कोटक बँक आणि अल्ट्राटेक हे सर्वात मोठे लूझर्स ठरले. जवळपास सर्वच सेक्टरमध्ये विक्रीचा दबाव जाणवतोय..Stock Market Opening Today: शेअर बाजारातील सुरू असलेली तेजी आज थोडी कमी झाल्याचे दिसत आहे. आजच्या सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्हीवर दबाव आहे. सेन्सेक्समध्ये 27 अंकांची वाढ होऊन 81,671 वर उघडला, तर निफ्टी 15 अंकांनी घसरून 24,596 वर सुरू झाला. बँक निफ्टी 114 अंक घसरून 55,751 वर उघडला. .सर्वाधिक दबाव कोणत्या सेक्टरवर?सर्वच सेक्टरमध्ये विक्रीचा दबाव दिसला असून मीडिया आणि फार्मा शेअर्स सर्वाधिक घसरले. निफ्टीवरील हे दोन्ही निर्देशांक लाल रंगात आहेत..टॉप गेनर्सETERNALBHARTIARTLINFYNTPCTCSटॉप लूजर्सKOTAKBANKHCLTECHTRENTTATAMOTORSBAJFINANCE.जागतिक बाजाराचा परिणामअमेरिकन बाजार काल दिवसाच्या उच्चांकावरून घसरले. डाऊ इंट्राडेमध्ये नवा उच्चांक गाठल्यानंतर 300 अंकांनी खाली आला व अखेरीस फक्त 10 अंकांनी घसरणीसह बंद झाला. एनव्हिडियामध्ये मोठी घसरण झाल्याने नॅस्डॅक 300 अंकांनी वाढला. GIFT निफ्टी 70 अंकांनी घसरून 24,970 च्या आसपास पोहोचला. डाऊ फ्युचर्स 50 अंकांनी घसरला, तर निक्केई 675 अंकांनी कोसळला..कच्चे तेल 1% घसरून 66 डॉलरच्या आसपास, सोने 20 डॉलर कमी होऊन 3,350 च्या आसपास आणि चांदी तब्बल 2% घसरून 37 डॉलरच्या जवळ पोहोचली. देशांतर्गत बाजारात सोनं 700 रुपयांनी घसरून ₹98,700 वर आणि चांदी 2,200 रुपयांनी घसरून ₹1,11,400 च्या खाली बंद झाली..HDFC Bank Alert: HDFC ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी; बँकेच्या अत्यावश्यक सेवा दोन दिवस बंद राहणार.ट्रम्पचा मोठा निर्णयअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टील व अॅल्युमिनियमवरचे 50% टॅरिफ इतर उत्पादनांवरही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात कार पार्ट्स व स्पेशालिटी केमिकल्ससह 400 हून अधिक उत्पादनांचा समावेश आहे..देशांतर्गत पातळीवर फंड हाऊसेसने सलग 31 व्या दिवशी खरेदी केली असून सुमारे ₹2,300 कोटींचे शेअर्स विकत घेतले. एफआयआयने कॅश मार्केटमध्ये ₹600 कोटींची विक्री केली, मात्र डेरिव्हेटिव्ह विभागात ₹1,725 कोटींची खरेदी केली..Home Loan: तुमच्या होम लोनचा EMI कमी होणार; 'या' मोठ्या बँकांनी व्याजदर केले कमी, पाहा यादी.मोठ्या कंपन्यांच्या घडामोडीHAL डील : सरकारने HAL कडून तब्बल ₹62,000 कोटींच्या 97 फायटर जेट खरेदीला मंजुरी दिली आहे.टेलिकॉम अपडेट : Jio नंतर आता Bharti Airtel नेही आपला ₹249 चा सर्वात स्वस्त प्लॅन बंद केला आहे. ग्राहकांना आता किमान ₹299 रिचार्ज करावा लागेल.नवीन कायदा : आज लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंग बिल सादर होणार असून ऑनलाइन मनी गेम्सवर संपूर्ण बंदीची तरतूद आहे..IPO अपडेटMangal Electrical IPO : आजपासून खुला, प्राइस बँड ₹533-₹561.Regaal Resources : 160 पट सबस्क्राइब इश्यूची लिस्टिंग, प्राइस ₹102.Shreeji Shipping IPO : पहिल्याच दिवशी 2 पट सबस्क्राइब, प्राइस ₹240-₹252.Vikram Solar IPO : पहिल्या दिवशी 1.5 पट सबस्क्राइब.Patel Retail IPO : पहिल्याच दिवशी 6 पट जास्त सबस्क्रिप्शन.Gem Aromatics IPO : पूर्णपणे सबस्क्राइब..FAQs प्रश्न 1: आज शेअर बाजारात किती घसरण झाली?➡️ सेन्सेक्स 27 हून अधिक अंकांनी घसरला आणि निफ्टी 25,000 च्या खाली बंद झाला.प्रश्न 2: सर्वात मोठे लूझर्स कोणते स्टॉक्स ठरले?➡️ कोटक बँक आणि अल्ट्राटेक हे आजचे टॉप लूझर्स आहेत.प्रश्न 3: कोणत्या सेक्टरमध्ये जास्त दबाव दिसला?➡️ बँकिंग आणि सिमेंट क्षेत्रात सर्वाधिक घसरण झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.