Stock Market Today : मेक्सिको टॅरिफचा दबाव झुगारून शेअर बाजाराची तेजीत सुरुवात; म्युच्युअल फंडांत गुंतवणुकीची लाट

Indian Stock Market Today : कालच्या व्यवहारातील वाढ आजही भारतीय शेअर बाजाराने कायम ठेवली. आजच्या सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स तब्बल 400 अंकांनी वाढला तर निफ्टी देखील 95 अंकांनी वाढला. मेक्सिको टॅरिफचा दबाव भारतीय शेअर बाजारात दिसून येईल आणि बाजार कोसळेल असे म्हटले जात होते मात्र आज सकाळी तसे झाले नाही. सकाळच्या सत्रात सकाळी 10.30 वाजता सेन्सेक्स 85,227 अंकांवर तर निफ्टी 25,990 अंकांवर व्यवहार करत होते..टॅरिफ दबाव नाही या आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवसांत मोठी घसरण नोंदवल्यानंतर, कालपासून फेड दरातील कपात झाल्यानंतर शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आणि शेअर बाजार वाढला. पण, कालच मेक्सिकोने आशियाई आयात वस्तूंवर 50% टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतल्याने आजच्या बाजारात मोठी घसरण होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती मात्र तसे काही झाले नाही..या शेअर्सवर नजर आजच्या व्यवहारात BEML, IndiGo, Jindal Steel, ITC Hotels आणि Glenmark Pharma यांसह काही महत्त्वाचे शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य असणार आहे. .Mexico Tariff on India : मेक्सिकोने भारतावर लादला 50% टॅरिफ; भारताच्या 11 अब्ज डॉलर व्यापारावर संकट! कोणत्या वस्तूंना बसणार फटका? .टॉप गेनर्स TRANSFORMERS AND RECTIFIERS (INDIA)GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPORATIONKAYNES TECHNOLOGY INDIATEJAS NETWORKSHINDUSTAN COPPER.Year Ender 2025 : 2025 मध्ये पैशांशी संबंधित हे 10 मोठे नियम लागू; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम; काय बदललं तुमच्यासाठी?.नोव्हेंबरमध्ये इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये 21.2% वाढइक्विटी म्युच्युअल फंडांनी नोव्हेंबर महिन्यात जोरदार पुनरागमन केले. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या आकडेवारीनुसार, या कालावधीत ₹29,911 कोटींची नेट इनफ्लो नोंदवली गेली आहे, जी ऑक्टोबरमधील ₹24,690 कोटींपेक्षा 21.2% जास्त आहे.दरम्यान, वार्षिक तुलनेत मात्र इनफ्लोमध्ये घट झाली असून, नोव्हेंबर 2023 मधील ₹35,943 कोटींच्या तुलनेत यावर्षी 17% कमी नोंद झाली..