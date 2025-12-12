Share Market

Stock Market Today : मेक्सिको टॅरिफचा दबाव झुगारून शेअर बाजाराची तेजीत सुरुवात; म्युच्युअल फंडांत गुंतवणुकीची लाट

Sensex and Nifty : शेअर बाजारातील सर्व निर्देशांक सकाळच्या सत्रात हिरव्या रंगात व्यवहार करत आहे. तर मेटल निर्देशांक 1 टक्क्यांहून अधिक वाढीसह आघाडीवर आहे.
Stock Market

Stock Market

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today : कालच्या व्यवहारातील वाढ आजही भारतीय शेअर बाजाराने कायम ठेवली. आजच्या सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्स तब्बल 400 अंकांनी वाढला तर निफ्टी देखील 95 अंकांनी वाढला. मेक्सिको टॅरिफचा दबाव भारतीय शेअर बाजारात दिसून येईल आणि बाजार कोसळेल असे म्हटले जात होते मात्र आज सकाळी तसे झाले नाही.

सकाळच्या सत्रात सकाळी 10.30 वाजता सेन्सेक्स 85,227 अंकांवर तर निफ्टी 25,990 अंकांवर व्यवहार करत होते.

Loading content, please wait...
Stock Market
sensex
Market Volatility and Investments
Stock Market Analysis
Indian Stock Market Today
Stock Market Opening

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com