Stock Market On Budget 2026 : बजेटच्या दिवशी रविवारी शेअर बाजार खुला राहणार का? NSE आणि BSE ने दिली मोठी अपडेट...

Stock Market on 1 February : शेअर बाजाराच्या इतिहासात फारच कधीतरी स घडतं की जेव्हा रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज सुरू असतात. असाच प्रसंग यावर्षी बघायला मिळणार आहे. 1 फेब्रुवारीला देशभर सार्वजनिक सुट्टी असतानाही शेअर बाजारात व्यवहार सुरू राहणार आहेत. .2017 पासून 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर करण्याची प्रथा सुरू झाली मात्र यावेळी पाहिल्यांदा 1 फेब्रुवारीला रविवार आहे. सरकारने रविवारीही बजेट जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेअर बाजार सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बजेटनंतर बाजाराची दिशा ठरवण्यासाठी गुंतवणूकदारांची त्वरित प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे..Gold rate Today : सोनं-चांदी पुन्हा जैसे थे! दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर आज उसळी; सर्वसामान्यांची निराशा, जाणून घ्या आजचे भाव .साधारणपणे शेअर बाजार शनिवार आणि रविवारला बंद असतो, पण बजेटचे महत्त्व लक्षात घेऊन यावेळी विशेष ट्रेडिंग सेशन ठेवण्यात आले आहे. BSE आणि NSE कडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी बाजार नेहमीच्या वेळेतच सुरू होईल. .व्यवहार कधी होणार?या दिवशी सकाळी 9.00 ते 9.08 या वेळेत प्री-ओपन सेशन होईल आणि सकाळी 9.15 वाजता नियमित व्यवहारांना सुरुवात होईल. बाजारातील व्यवहार दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत चालणार आहेत. मात्र, BSE ने स्पष्ट केले आहे की या रविवारी होणाऱ्या ट्रेडिंगमध्ये T+0 सेटलमेंट आणि ऑक्शन सेशनची सुविधा उपलब्ध असणार नाही..BCCL IPO Updates : IPO गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! BCCL ची लिस्टिंग पुढे ढकलली; नवी तारीख काय? GMP मध्ये धुमाकूळ! .बाजार सुरू राहणार विशेष म्हणजे, सन 2000 नंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारच्या दिवशी सादर केला जाणार आहे. याआधी 2015 आणि 2025 मध्ये बजेट शनिवारी मांडण्यात आले होते. बजेटनंतरच्या महत्त्वाच्या घोषणांवर गुंतवणूकदारांना लगेच प्रतिक्रिया देता यावी, बाजारात लिक्विडिटी टिकून राहावी आणि देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना आपली गुंतवणूक रणनीती ठरवता यावी, यासाठी रविवारचा बाजार खुला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.