Stock Market On Budget 2026 : बजेटच्या दिवशी रविवारी शेअर बाजार खुला राहणार का? NSE आणि BSE ने दिली मोठी अपडेट...

Stock Market Holiday on Budget 2026 : या वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण देशात सार्वजनिक सुट्टी असतानाही, त्या दिवशी शेअर बाजारात व्यवहार सुरू राहणार आहेत.
Stock Market Open on Budget 2026 Day? NSE and BSE Announce Special Sunday Trading

Vinod Dengale
Stock Market on 1 February : शेअर बाजाराच्या इतिहासात फारच कधीतरी स घडतं की जेव्हा रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज सुरू असतात. असाच प्रसंग यावर्षी बघायला मिळणार आहे. 1 फेब्रुवारीला देशभर सार्वजनिक सुट्टी असतानाही शेअर बाजारात व्यवहार सुरू राहणार आहेत.

