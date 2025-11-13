Stock Market Opening : तीन दिवसानंतर शेअर बाजार लाल रंगात; Grow IPO ने दिला मोठा रिटर्न; जाणून घ्या शेअर बाजारातील अपडेट्स

Indian Stock Market Today : गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह सुरू झाला. शेअर बाजाराच्या सलग तीन दिवसाच्या तेजीला आज ब्रेक लागला. आज सकाळी बाजाराची सुरुवातीला सेन्सेस 95 अंकांनी घसरून 84,375 वर तर निफ्टी देखील 36 अंकांनी घसरून 25,839 वर व्यवहार करत होता..सलग तीन दिवसांच्या तेजीला सकाळच्या सत्रात ब्रेक लागला असला तरी, महागाईतील घट, जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत यामुळे आज शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण राहील असे बाजार तज्ञांचे मत आहे. .गुंतवणूकदार उत्साही का?डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातीवरील अमेरिकन आयात शुल्क कमी करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे आणि बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विजयाच्या वाढत्या अपेक्षेमुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा मूड आशावादी आहे..Gold Silver Rate : सोन्याचे भाव 8 लाखांच्या वर जाणार! चांदीही 3 लाखांवर? रॉबर्ट कियोसाकी यांची खळबळजनक भविष्यवाणी.सेन्सेक्सवरील टॉप गेनर्स DATA PATTERNS (INDIA)HONASA CONSUMERPFIZERRAMKRISHNA FORGINGSASIAN PAINTS सेन्सेक्सवरील टॉप लूझर्स Tata MotorsEternalInfosysKotak BankTech Mahindra .Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .Grow ने दिला मोठा प्रॉफिटस्टॉकब्रोकर Groww चे शेअर्स 12 नोव्हेंबर रोजी IPO किंमतीपेक्षा 14 टक्क्यांच्या प्रीमियमवर लिस्ट झाल्यानंतर दिवसभरात 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले.सेन्सेक्सवर हा शेअर ₹100 या इश्यू किंमतीच्या तुलनेत ₹114 वर उघडला. लिस्टिंगनंतर शेअरने दिवसभरात ₹133.50 एवढा उच्चांक गाठला. पहिल्याच दिवशी कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायझेशन ₹80,837.07 कोटी इतके झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.