Stock Market Opening : तीन दिवसानंतर शेअर बाजार लाल रंगात; Grow IPO ने दिला मोठा रिटर्न; जाणून घ्या शेअर बाजारातील अपडेट्स

Indian Stock Market : सेन्सेक्स 95 अंकांनी कमी झाला तर निफ्टी 28,850 अंकांवर; TMCV चे शेअर्स आज 3% नी घसरले, तर Honasa Consumer चे शेअर्स 7% नी वाढले.
Indian Stock Market Today : गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह सुरू झाला. शेअर बाजाराच्या सलग तीन दिवसाच्या तेजीला आज ब्रेक लागला. आज सकाळी बाजाराची सुरुवातीला सेन्सेस 95 अंकांनी घसरून 84,375 वर तर निफ्टी देखील 36 अंकांनी घसरून 25,839 वर व्यवहार करत होता.

