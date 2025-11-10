Share Market

Stock Market Opening : शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात; Lenskart शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य!

Indian Stock Market Updates : Infosys, HCL कंपन्यांच्या शेअर्स मध्ये वाढ; Lenskart शेअर सेन्सेक्स च्या प्री-ओपन सत्रात 390 दराने व्यवहार करताना दिसला.
Sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Indian Stock Market Today : सोमवारी शेअर बाजारात सुरुवातीला तेजी बघायला मिळाली. सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 83,400 च्या वर पोहोचला आहे, तर निफ्टी 25,550 च्या वर व्यवहार करत आहे.

