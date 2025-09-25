Share Market

Stock Market Opening: सलग पाचव्या दिवशी शेअर बाजार घसरला; निफ्टी 40 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

राहुल शेळके
Stock Market Opening Today: जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजार घसरला. आज निफ्टीमध्ये सलग पाचव्या दिवशी घसरण झाली. सेन्सेक्स 190 अंकांच्या घसरणीसह 81,523च्या आसपास व्यवहार करत होता. निफ्टी 40 अंकांनी घसरून 25,015च्या आसपास व्यवहार करत होता. दरम्यान, बँक निफ्टी देखील लाल रंगात होता.

