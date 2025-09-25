Stock Market Opening: सलग पाचव्या दिवशी शेअर बाजार घसरला; निफ्टी 40 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Opening Today: जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजार घसरला. आज निफ्टीमध्ये सलग पाचव्या दिवशी घसरण झाली. सेन्सेक्स 190 अंकांच्या घसरणीसह 81,523च्या आसपास व्यवहार करत होता. निफ्टी 40 अंकांनी घसरून 25,015च्या आसपास व्यवहार करत होता. दरम्यान, बँक निफ्टी देखील लाल रंगात होता..आज ऑटो इंडेक्समध्ये पुन्हा एकदा घसरण झाली आणि पीएसयू बँक व एनबीएफसी इंडेक्सही लाल रंगात आहेत. दुसरीकडे, एफएमसीजी, आयटी, फार्मा आणि मेटल शेअर्समध्ये तेजी दिसली. निफ्टी-50 वर Hindalco, BEL, Nestle, Bharti Airtel, Apollo Hospitals आणि Tech Mahindraच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर Tata Motors, Hero MotoCorp, Maruti, Titan आणि SBIच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली..जागतिक बाजारामुळे दबावमहागड्या व्हॅल्युएशन्सबद्दलच्या चिंतेमुळे शेअर बाजारात घसरण झाली. डाओ जोन्स 171 अंकांनी आणि नॅस्डॅक 75 अंकांनी घसरणीसह बंद झाले. व्याजदरांविषयी असलेली अनिश्चितता आणि गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका यामुळे बाजार खाली जात आहे..आशियाई बाजारांकडून मिळालेले संकेतही फारसे चांगले नाहीत. GIFT निफ्टी सुमारे 50 अंकांनी घसरून 25,070 च्या आसपास दिसत आहे, तर जपानचा निक्केई निर्देशांक सपाट व्यवहार करत आहे..Navratri Stock: नवरात्रीत हे 9 स्टॉक खरेदी करा, पुढील दसऱ्यापर्यंत होऊ शकता मालामाल; किती परतावा मिळू शकतो? .सोन्या-चांदीत घसरण, तेल आणि मेटल्समध्ये तेजीसोने ₹1,300 नी घसरून ₹1,12,550 वर आले, तर चांदी ₹1,000 ने घसरून ₹1,34,000 च्या वर आले. मात्र, कच्च्या तेलात वाढ झाली. अमेरिकेत तेलाचे साठे कमी झाल्याने ब्रेंट क्रूड 2.5% वाढून 69 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचले.दरम्यान, लंडन मेटल एक्स्चेंजवर कॉपरच्या किंमती 15 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या असून, याचा परिणाम आज देशातील मेटल शेअर्सवर सकारात्मक होण्याची शक्यता आहे..FII आणि DII यांचा गुंतवणुकीवर परिणामपरदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) एकूण ₹3,497 कोटींची विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) सलग 22व्या दिवशी ₹1,200 कोटींची खरेदी केली..Tata Group: टाटांच्या एका शेअरचे होणार 10 भाग; पाच वर्षात दिला 972 टक्के परतावा, गुंतवणूकदारांना काय फायदा होणार? .स्टॉक्स इन फोकसआज Polycab मध्ये ₹880 कोटींची ब्लॉक डील होण्याची शक्यता आहे. प्रमोटर्स 7,300 रुपयांच्या फ्लोअर प्राईसवर 12 लाख शेअर्स विकू शकतात. तसेच, Glenmark Pharma च्या सबसिडियरीने Hengrui Pharma सोबत कॅन्सरवरील औषधासाठी करार केला आहे, ज्यासाठी Glenmark ₹160 कोटींचे पेमेंट करणार आहे..एकंदरीत, जागतिक बाजारातील दबाव, एफआयआयची विक्री आणि व्याजदरांविषयीची अनिश्चितता यामुळे बाजारात घसरणीचे वातावरण आहे. मात्र, मेटल आणि आयटी क्षेत्रातील तेजीमुळे गुंतवणूकदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.