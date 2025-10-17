Stock Market Opening: दोन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक; सेन्सेक्स 140 अंकांनी खाली, आयटी शेअर्समध्ये घसरण

Stock Market Opening Today: शेअर बाजारात सलग दोन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक लागला आहे. आठवड्याच्या अखेरच्या सत्रात म्हणजेच शुक्रवारी बाजाराने घसरणीसह सुरुवात केली. सेन्सेक्स 140 अंकांनी घसरणीसह उघडला, तर निफ्टीही सुमारे 50 अंकांनी खाली घसरला. आयटी शेअर्समध्ये सुरू असलेल्या विक्रीमुळे बाजारावर दबाव होता. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास बाजारात वाढ दिसली आणि निर्देशांक पुन्हा हिरव्या रंगाकडे सरकला. निफ्टी 25,590 च्या आसपास स्थिर होता, तर सेन्सेक्स 11 अंकांनी खाली येऊन 83,455 वर होता. बँक निफ्टी मात्र 13 अंकांच्या किरकोळ वाढीसह 57,431 वर ट्रेड करत होता..निफ्टी-50 वर Asian Paints, M&M, Nestle India, Shriram Finance, Tata Motors, Bharti Airtel आणि Max Health हे टॉप गेनर्स ठरले. दुसरीकडे Wipro, Infosys, Power Grid, HCL Tech आणि Tech Mahindra मध्ये घसरण झाली. विशेष म्हणजे, विप्रोचा शेअर तब्बल 4 टक्क्यांपर्यंत घसरला..काल परदेशी आणि देशांतर्गत दोन्ही गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. सोन्या-चांदीच्या भावांनी नवा उच्चांक गाठला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती पाच महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आल्या. अमेरिकी फ्युचर्स आणि गिफ्ट निफ्टी दोन्ही घसरणीसह व्यवहार करत होते..RBI New Rule: एका दिवसात नाही तर फक्त 3 तासात चेक पास होणार; RBIचा मोठा निर्णय, कधी पासून लागू होणार नियम? .आज बाजारासाठी महत्त्वाचे ट्रिगर्सडाऊ 301 अंकांनी आणि नॅस्डॅक 107 अंकांनी घसरलाट्रम्प-पुतिन भेटीची तयारीक्रूड $61 खाली, पाच महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावरसोने-चांदी ऑल-टाइम हायवरभारताने ट्रम्पचा दावा फेटाळलाएफआयआयने ₹6,526 कोटींची खरेदी, डीआयआय सतत खरेदीदारInfosys, Jio Financial, LTIMindtree यांनी चांगले निकाल जाहीर केलेआज Reliance, JSW Steel आणि इतर 13 कंपन्यांचे निकाल येणार.सोन्या-चांदीत वाढ कायमसोने पहिल्यांदाच ₹1,30,000 च्या वर गेले, तर चांदी ₹1,68,000 च्या आसपास नव्या ऑल-टाइम हायवर पोहोचली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोने $4,390 आणि चांदी $53.5 च्या वर गेली आहे. डॉलर इंडेक्समध्ये घसरण आणि सेफ-हेवन डिमांड वाढल्यामुळे भाव वाढताना दिसत आहे..Multibagger Stocks: जर तुम्ही गेल्या दिवाळीत हे शेअर्स खरेदी केले असते तर आज तुम्ही करोडपती झाला असता .क्रूडचे भाव घसरले, ट्रम्प-पुतिन भेटीची तयारीरशिया-युक्रेन युद्ध थांबण्याच्या अपेक्षांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूड $61 च्या खाली आला असून हा पाच महिन्यांचा नीचांकी स्तर आहे. ट्रम्प यांनी खुलासा केला की ते पुतिन यांची भेट घेऊन युद्धविरामाबाबत चर्चा करणार आहेत. आज व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट घेणार आहेत..भारताने ट्रम्पचा दावा फेटाळलाट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली असल्याचा दावा केला होता, मात्र भारताने हा दावा नाकारला. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. मंत्रालयाने हेही स्पष्ट केले की भारतीय ग्राहकांचे हित जपणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे..निकालांचा हंगाम सुरूदेशांतर्गत बाजारात कंपन्यांच्या निकालांचा हंगाम सुरूच आहे. Infosys, Jio Financial आणि LTIMindtree यांनी अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र Wipro आणि Cyient यांचे निकाल अपेक्षेपेक्षा जास्त घसरले आहेत. आज Reliance Industries आणि JSW Steel या दिग्गज कंपन्या आपले दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करतील..F&O विभागात आज 360 One Wam, Dixon Technologies, AU Small Finance Bank, REC आणि Hindustan Zinc यांसारख्या 13 कंपन्यांचे निकाल येणार आहेत. तसेच आज Canara HSBC Life Insurance चा शेअर बाजारात लिस्टिंगचा दिवस आहे. कंपनीचा इश्यू प्राइस ₹106 ठरवला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.