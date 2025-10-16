Stock Market Opening: शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; सेन्सेक्स 300 अंकांनी वधारला, कोणते शेअर्स चमकले?

Share Market

Stock Market Opening Today: सलग दोन दिवसांच्या विक्रीनंतर, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या खरेदीमुळे सुरुवातीच्या व्यवहारात बाजारात मोठी वाढ दिसून आली. सेन्सेक्स 300 अंकांच्या वाढीसह व्यवहार करत होता.
Stock Market Opening Today: सलग दोन दिवसांच्या विक्रीनंतर, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या खरेदीमुळे सुरुवातीच्या व्यवहारात बाजारात मोठी वाढ दिसून आली. सेन्सेक्स 300 अंकांच्या वाढीसह व्यवहार करत होता. दरम्यान, निफ्टी 80 अंकांच्या वाढीसह 25,400 च्या वर होता. बँक निफ्टीमध्येही 300 अंकांची वाढ दिसून आली. आज मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकांमध्येही खरेदी दिसून आली. खाजगी बँक निर्देशांकात निफ्टीवर सर्वाधिक खरेदी दिसून आली. निर्देशांक 1 टक्क्यांनी वाढला.

