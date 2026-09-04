Stock Market: Sensex 500 अंकांनी उसळला, परदेशी गुंतवणूकदारांनी ओतले 13,010 कोटी; Jioच्या $4 अब्ज IPOची महत्त्वाची अपडेट

Jio IPO latest update: आज आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी जोरदार तेजी पहायला मिळाली. जागतिक शेअर बाजारातील तेजीचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून आला. बाजारातील तेजीचे मुख्य करण म्हणजे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकाऱ्यांकडून व्याजदर वाढीबाबतची नरम भूमिका घेण्याची शक्यता झाल्याने दरवाढीची भीती काहीशी कमी झाली आणि त्याचा फायदा बाजाराला झाला..सकाळी बाजार उघडल्यानंतर काही वेळातच सेन्सेक्स तब्बल 500 अंकांनी वाढून 76,649.85 वर, तर निफ्टी 50 केवळ 58 अंकांच्या तेजीसह 23,930.60 वर व्यवहार करत होता.क्षेत्रनिहाय पाहता, निफ्टी Realty, IT, Financial Services या निर्देशांकात सर्वाधिक वाढ दिसून आली. तर दुसरीकडे Auto, FMGC आणि Pharma या 3 सेक्टरमध्ये घसरण दिसून आली..Sugar Price: किंमत कमी झाली तरी ग्राहकांना साखर महाग का? 67 रुपयांवरून 47 रुपयांपर्यंत घसरण; स्वस्त साखर कधी मिळणार?.बाजाराच्या सकाळच्या सत्रात BAJAJFINSERV, Reliance, Indigo, Trent, TCS, Tech Mahindra, Wipro, HDFC Bank, Titan आणि Infy या शेअर्स मध्ये वाढ दिसून आली. तर Asian Paint Axis Bank आणि Eternal या मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले..परदेशी गुंतवणूकदारांनी ओतले 13,010 कोटीपरदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) ऑगस्टच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात भारतीय शेअर बाजारातील खरेदीचा सिलसिला सलग पाचव्या पंधरवड्यात कायम ठेवला. या काळात त्यांनी भारतीय इक्विटीमध्ये तब्बल 13,010 कोटींची गुंतवणूक केली. परदेशी गुंतवणूकदारांणी सर्वाधिक पैसा मुख्यतः कन्झ्युमर सर्व्हिसेस, वित्तीय सेवा आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील शेअर्समध्ये गुंतवला..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 22 कॅरेट, 18 कॅरेट अन् 24 कॅरेट सोनं कितीला मिळतंय?.नवरात्र-दिवाळीत येणार 4 अब्ज डॉलरचा IPOमुकेश अंबानीच्या Reliance Industriesची टेलिकॉम, डिजिटल आणि टेक्नॉलॉजी कंपनी असणाऱ्या Jio Platforms आपला बहुप्रतीक्षित IPO लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. इकनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार, देशातील सर्वात मोठा अंदाजे 4 अब्ज डॉलरचा IPO ऑक्टोबरच्या अखेरीस किंवा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला, म्हणजेच नवरात्र-दिवाळीच्या काळात बाजारात येण्याची शक्यता आहे. हा IPO प्रत्यक्षात आला तर तो भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.