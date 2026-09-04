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Stock Market: Sensex 500 अंकांनी उसळला, परदेशी गुंतवणूकदारांनी ओतले 13,010 कोटी; Jioच्या $4 अब्ज IPOची महत्त्वाची अपडेट

Jio IPO latest update: शेअर बाजारात जोरदार तेजी पाहायला मिळाली असून Sensex 500 अंकांनी उसळला, तर परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात 13,010 कोटींची गुंतवणूक केली. दरम्यान, Reliance Jioच्या तब्बल $4 अब्ज IPOबाबतही महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
Jio IPO

Stock Market: Sensex Surges 500 Points! FPIs Pour ₹13,010 Crore Into Indian Stocks

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Jio IPO latest update: आज आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी जोरदार तेजी पहायला मिळाली. जागतिक शेअर बाजारातील तेजीचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून आला. बाजारातील तेजीचे मुख्य करण म्हणजे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या अधिकाऱ्यांकडून व्याजदर वाढीबाबतची नरम भूमिका घेण्याची शक्यता झाल्याने दरवाढीची भीती काहीशी कमी झाली आणि त्याचा फायदा बाजाराला झाला.

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