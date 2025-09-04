Stock Market Opening: GSTमधील बदलांमुळे शेअर बाजार तेजीत; सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये तुफान वाढ, कोणते शेअर्स चमकले?

Stock Market Opening Today: जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कर स्लॅब बदलांपासून ते दरकपातीपर्यंतच्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर आज भारतीय शेअर बाजाराने जबरदस्त उत्साह दाखवला. जागतिक बाजारातून आलेल्या सकारात्मक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर, बाजाराने दिवसाची सुरुवातच जोरदार तेजीने केली. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचा 30 शेअर्सचा सेंसेक्स 81,000 अंकांच्या वर उघडला, तर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा निफ्टी 150 अंकांनी वाढला..एफएमसीजीपासून ऑटो शेअर्सपर्यंत वाढव्यवहाराच्या सुरुवातीलाच एफएमसीजी कंपन्या आणि ऑटो सेक्टरमधील शेअर्स वाढले. सेंसेक्सने मागील बंद 80,567.71 च्या तुलनेत मोठी वाढ घेत 81,456.67 वर उघडला. निफ्टीनेही मागील बंद 24,715.05 वरून थेट 24,980.75 वर सुरुवात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.