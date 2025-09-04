Share Market

Stock Market Opening: GSTमधील बदलांमुळे शेअर बाजार तेजीत; सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये तुफान वाढ, कोणते शेअर्स चमकले?

Stock Market Opening Today: जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कर स्लॅब बदलांपासून ते दरकपातीपर्यंतच्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर आज भारतीय शेअर बाजाराने जबरदस्त उत्साह दाखवला.
Stock Market Opening Today: जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कर स्लॅब बदलांपासून ते दरकपातीपर्यंतच्या प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर आज भारतीय शेअर बाजाराने जबरदस्त उत्साह दाखवला. जागतिक बाजारातून आलेल्या सकारात्मक संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर, बाजाराने दिवसाची सुरुवातच जोरदार तेजीने केली. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचा 30 शेअर्सचा सेंसेक्स 81,000 अंकांच्या वर उघडला, तर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा निफ्टी 150 अंकांनी वाढला.

