Stock Market Today : शेअर बाजाराची ‘चॉपी’ मोडमध्ये सुरुवात! कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Today : सेक्टरनिहाय सकाळी आयटी निर्देशांकात 5% घसरण झाली आहे, तर निफ्टी मीडिया निर्देशांक 0.7% घसरला आहे. दुसरीकडे, ऑइल अँड गॅस आणि एनर्जी निर्देशांक प्रत्येकी 1% वाढले आहे.
Vinod Dengale
Updated on

Indian Share Market Today : कालच्या एकदिवसीय मोठ्या उसळीनंतर आज सकाळी मात्र शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली. पण थोड्याच वेळात ती घसरण भरून निघाली आणि बाजार हिरव्या रंगात व्यवहार करू लागला.

