Stock Market Today : शेअर बाजाराची ‘चॉपी’ मोडमध्ये सुरुवात! कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Share Market Today : कालच्या एकदिवसीय मोठ्या उसळीनंतर आज सकाळी मात्र शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली. पण थोड्याच वेळात ती घसरण भरून निघाली आणि बाजार हिरव्या रंगात व्यवहार करू लागला. .शेअर बाजारात सेन्सेक्स 480 अंकांनी घसरून 83,252 तर निफ्टी निर्देशांक 52 अंकांनी खाली येत 25,675 अंकावर उघडला. मात्र सकाळी 9.40 वाजता सेन्सेक्स 28 अंकांनी वाढून 83,766 वर तर निफ्टी 31 अंकांनी वाढून 25,758 अंकावर व्यवहार करत होते. .सकाळचे व्यवहार Power Grid Corp, Tata Steel, Coal India, ONGC, M&M, TATA STEEL, ITC, LT आणि NTPC हे शेअर्स टॉप गेनर्स आहेत तर HCL Tech, Infosys, Tech Mahindra, Wipro आणि TCS हे टॉप लूझर्स ठरले आहेत. .कारण काय अमेरिकेतील मोठ्या टेक शेअर्समधील घसरणीचा परिणाम भारतीय बाजारावरही दिसून आला. आयटी शेअर्समध्ये तीव्र विक्री झाल्याने बाजार सकाळी दबावात राहिला. याशिवाय अमेरिका–इराणमधील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळेही बाजारात सावध भूमिका पाहायला मिळाली..Brandman Retail IPO आजपासून खुलाBrandman Retail चा IPO मंगळवारी गुंतवणुकीसाठी खुला झाला असून, ग्रे मार्केटमध्ये याला सुरुवातीपासूनच चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. सध्या या IPO ला सुमारे 5% ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मिळत आहे.न गुंतवणूकदारांना हा इश्यू 6 फेब्रुवारीपर्यंत सबस्क्राइब करता येणार आहे.