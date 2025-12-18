Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजार सलग चौथ्या दिवशी लाल रंगात! देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा बाजाराला आधार; Meesho चे शेअर घसरले

Sensex and Nifty : सेन्सेक्स आणि निफ्टी आज सलग चौथ्या सत्रात घसरणीसह व्यवहार करत होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतची अनिश्चितता असल्याने परदेशी गुंतवणूकदार सावध भूमिकेत आहेत.
Indian Stock Market Today : भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे भारतीय शेअर बाजारातील घसरणीचे सत्र गुरुवारच्या दिवशीही कायम राहिले. आज बाजार उघडताच सेन्सेक्स 120 अंकांनी घसरला तर निफ्टी देखील 25,800 अंकांपर्यंत खाली आला. सेक्टरनिहाय पाहता, आयटी क्षेत्र वगळता इतर सर्व सेक्टर निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते. सोबतच BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकही घसरताना दिसत होते.

