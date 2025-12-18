Stock Market Today : शेअर बाजार सलग चौथ्या दिवशी लाल रंगात! देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा बाजाराला आधार; Meesho चे शेअर घसरले

Indian Stock Market Today : भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे भारतीय शेअर बाजारातील घसरणीचे सत्र गुरुवारच्या दिवशीही कायम राहिले. आज बाजार उघडताच सेन्सेक्स 120 अंकांनी घसरला तर निफ्टी देखील 25,800 अंकांपर्यंत खाली आला. सेक्टरनिहाय पाहता, आयटी क्षेत्र वगळता इतर सर्व सेक्टर निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते. सोबतच BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकही घसरताना दिसत होते. .अमेरिकेसोबत व्यापाराची चिंता असली तरी रुपयात सुधारणा झाली आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची पुन्हा खरेदी करण्यास कल दिला तर बाजारातील ही सावध भूमिका काही प्रमाणात बदलू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.आजच्या बाजारात HCL Technologies,Titagarh Rail Systems, GMR Power and Urban Infra, KP Energy, Mahindra Lifespace Developers, ISGEC Heavy Engineering, GE Vernova, Ola Electric, One 97 Communications आणि Paytm कंपन्यांचे शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य आहे. .सकाळच्या सत्रातील व्यवहार सकाळच्या सत्रात निफ्टी निर्देशांकांत TCS, Shreeram Finance, SBI, Tech Mahindra आणि Max Healthcare हे शेअर्स मोठ्या तेजीत होते. तर Tata Steel, NTPC, Maruti Suzuki, Kotak Mahindra Bank आणि SBI Life Insurance हे शेअर्स तोट्यात होते. दरम्यान, मागच्या सात सत्रामध्ये ई-कॉमर्स कंपनी Meesho चे शेअर्स तब्बल दुप्पट झाल्यानंतर आज सकाळी शेअर्समध्ये 1.90% घसरण झाली. .Multibagger Stock : 3000% पेक्षा जास्त रिटर्न! अवघ्या 3 महिन्यांत गुंतवणूक दुप्पट; सोमवारी या मल्टीबॅगर शेअरवर नजर.देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा बाजाराला आधार कालच्या बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI/FII) भारतीय शेअर बाजारात 1,172 कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली. तर देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी बाजारात 769 कोटी रुपयांची खरेदी केली असल्याने काल बाजारात दबाव दिसून आला. या वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीच मोठ्या प्रमाणात केली असून, त्यांनी बाजारात 2.79 लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आहेत. याउलट, देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी याच कालावधीत त्यांनी 7.48 लाख कोटी रुपयांची खरेदी करत बाजाराला मजबूत आधार दिला आहे. आकडेवारी बघता एका वर्षातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी खरेदी ठरली आहे..Share Market IPO : गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! या आठवड्यात येत आहेत 4 नवे IPO; कोणते आणि कधी ते जाणून घ्या!.बाजारातील IPOKSH International IPO सब्स्क्रिप्शन साठीचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. MARC Technocrats IPO सब्स्क्रिप्शन 19 डिसेंबर पर्यंत सुरू असणार आहे. Global Ocean Logistic India IPO चा उदय शेवटचा दिवस असून यासाठी गुंतवणूकदारांना किमान 3200 शेअर्ससाठी अर्ज करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.