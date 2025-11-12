Stock Market Today : शेअर बाजाराची तेजीत सुरुवात; Groww IPO लिस्टिंगनंतर फायद्यात! जाणून घ्या कोणते शेअर्स वाढले!

Indian Share Market : भारतीय शेअर बाजारातील सेन्सेक्स आणि निफ्टी या निर्देशांकांनी बुधवारी हिरव्या रंगात व्यवहार सुरू करत वाढ कायम ठेवली. कालच्या 336 अंकांच्या वाढीनंतर आजही सेन्सेक्स ने 550 अंकांची झेप घेतली. सकाळी 10.30 वाजता सेन्सेक्स 84,450 वर व्यवहार करत होता तर निफ्टी 25,850 अंकांवर व्यवहार करत होते. .सेक्टरनिहाय पाहता, बहुतांश निफ्टी निर्देशांक सकारात्मक व्यवहार करत होते, मात्र FMCG निर्देशांक किंचित घसरला. मिडकॅप शेअर्समध्ये खरेदीची लाट दिसून आली, तर स्मॉलकॅप शेअर्सवर थोडा दबाव जाणवला..आजच्या तेजीचे कारण आजच्या बाजारवाढीमागे भारताचा अमेरिकेसोबत होऊ शकणाऱ्या व्यापार कराराबाबतचा आशावाद हे प्रमुख कारण असल्याचे विश्लेषकांच मत आहे. तसेच, बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या एग्झिट पोलमध्ये विद्यमान एनडीए आघाडीच्या विजयाची शक्यता व्यक्त झाल्याने गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास अधिक वाढला आहे. .Gold Rate Today : सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले; 20 वर्षांत तब्बल 1536% वाढ; पहा पुणे, मुंबई आणि इतर शहरांतील आजचे भाव!.या शेअर्समध्ये सर्वाधिक वाढ Billionbrains Garage Ventures Ltd. (20.85% वाढ )Adani Enterprises Ltd. (6.23%)EID Parry (India) Ltd. (5.37%)Gujarat State Fertilizer & Chemicals Ltd. (5.06%)Great Eastern Shipping Company Ltd. (4.96%).आयटी कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत आजच्या सकाळच्या सत्रात आयटी कंपन्यांचे शेअर्स उंचावल्याने निफ्टी आयटी निर्देशांकात वाढ झाली. यामागे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुशल परदेशी कामगारांच्या गरजेबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणाबाबत गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. .Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .Groww शेअर ची जोरदार सुरुवात Groww (Billionbrains Garage Ventures Ltd) कंपनीचे शेअर्स बुधवारी सेन्सेक्सवर 14% प्रीमियमसह लिस्ट झाले. या शेअरची लिस्टिंग किंमत 114 इतकी राहिली, जी IPO किंमत 100 पेक्षा जास्त आहे. तर NSE वर Groww शेअर्स 112 या दराने लिस्ट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.