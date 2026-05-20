Stock Market Today: ट्रम्पच्या धमकीने शेअर बाजार हादरला! सेन्सेक्स 600 अंकांनी कोसळला; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty 50 Today: कालच्या तेजीनंतर आज मात्र भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीसह झाली. पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण यांच्यातील संबंधांबाबत वाढलेल्या तणावाचा थेट परिणाम बाजारावर दिसून आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत लवकरच करार न झाल्यास मोठी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या तणावामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढली असून गुंतवणूकदार महागाई वाढण्याच्या शक्यतेने सावध झाले आणि बाजारावर दबाव वाढला. .सकाळी बाजार उघडताच काही मिनिटांतच निफ्टी 50 निर्देशांक 166 अंकांनी घसरून 23,459 वर ट्रेड करत होता. तर BSE सेन्सेक्स 600 अंकांनी घसरून 74,585 वर पोहोचला होता.या सोबतच सकाळी ब्रॉडर मार्केटमध्येही दबाव दिसून आला असून निफ्टी मिडकॅप 0.83 टक्के आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 1.09 टक्क्यांनी खाली आले..सकाळच्या सत्रातील व्यवहारसकाळी 9.30 वाजता सेन्सेक्स वरील 30 प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्सपैकी तब्बल 24 शेअर्स लाल रंगात व्यवहार करत होते. तर केवळ INFY, TCS, RELIANCE, TECHM, TITAN आणि LT या शेअर्समध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले.त्यासोबतच EFC, PI Industries, Zee Entertainment Enterprises, Future Lifestyle Fashions, IFB Industries या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली. .क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये आज मोठ्या प्रमाणात विक्रीचा दबाव दिसून आला. निफ्टी ऑटो, FMCG, PSU बँक, मीडिया, रिअल्टी आणि केमिकल निर्देशांक प्रत्येकी 1 टक्क्यांहून अधिक घसरले. तर निफ्टी बँक, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, IT, मेटल, कन्झ्युमर ड्युरेबल्स आणि ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातील शेअर्समध्येही कमजोरी दिसून आली. केवळ फार्मा सेक्टरने तुलनेने चांगली कामगिरी करत बाजाराला काहीसा आधार दिला..IPO बाजारNFP Sampoorna Foods चा IPO आज सब्सक्रिप्शन साठी शेवटचा दिवस आहे.Teamtech Formwork Solutions IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुला आहे.Vegorama Punjabi Angithi आणि Harikanta Overseas IPO हे दोन नवे IPO आजपासून गुंतवणुकीसाठी खुले होत आहेत.