Stock Market Today: अमेरिका-इराण तणावाचा फटका! सेन्सेक्स 340 अंकांनी कोसळला, निफ्टी 23,100 खाली; 3 नवे IPO बाजारात

Share Market Today: कालच्या तेजीनंतर आज मात्र भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण दिसून आली. अमेरिका-इराण यांच्यातील वाढता तणाव आणि वाढते तेल संकट यामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाल्याने शेअर बाजारावर दबाव निर्माण झाला. या दबावाचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होऊन दोन्ही निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते. .सकाळी वाजता उघडल्यानंतर सेन्सेक्स तब्बल 340 अंकांनी घसरून 73,642 वर तर NSE निफ्टी 50 निर्देशांक 115 अंकांनी घसरून 23,100 वर व्यवहार करत होते.मोठ्या बाजारासोबतच विस्तृत बाजारातही घसरण दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात 0.61 टक्के, तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांकात 0.62 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली..टॉप गेनर्स आणि लूसर्सआज सकाळच्या सत्रात HCLTech, Infosys, Tata Motors Passenger Vehicles, Eicher Motors, Eternal आणि Tech Mahindra हे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. तर . ONGC, Power Grid Corp, ICICI Bank, Apollo Hospitals,आणि Maruti Suzuki या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली..IT दबावातक्षेत्रनिहाय पाहता आयटी क्षेत्रावर सर्वाधिक दबाव होता. निफ्टी आयटी निर्देशांक 2 टक्क्यांहून अधिक घसरला. याशिवाय ग्राहक टिकाऊ वस्तू, ऑटो आणि केमिकल क्षेत्रातील शेअर्समध्येही विक्रीचा दबाव दिसून आला. मात्र फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्राने तुलनेने चांगली कामगिरी केली..रुपया घसरलाजागतिक बाजारात आज सलग दुसऱ्या दिवशी रुपया घसरला आहे. आज डॉलर रूपयाच्या तुलनेत 24 पैशांनी वाढून 95.51 रुपये प्रति डॉलर असा व्यवहार करत आहे.IPO बाजारआज Utkal Speciality's, Susan Electricals आणि Horizon Reclaim (India) कंपनीचे IPO बाजारात खुले झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.