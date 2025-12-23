Stock Market Today : शेअर बाजारात विक्रीचा दबाव; सेन्सेक्स 150 अंकांनी खाली; Meesho शेअर्स 5% ने घसरले

Indian Stock Market today : मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट पातळीवर झाली आणि त्यानंतर बाजारात घसरण नोंदवली गेली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीनच्या मागील सलग दोन सत्रांतील वाढ आज खंडित झाली. सकाळी 9.45 वाजता सेन्सेक्स 158 अंकांनी घसरून 85,409 वर तर निफ्टी निर्देशांक 35 अंकांनी घसरून 26,137 अंकांवर व्यवहार करत होता..आजच्या बाजारात परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा विक्रीच्या भूमिकेत आल्याने आणि वर्षअखेरीपूर्वी बाजारात कोणतेही नवे सकारात्मक संकेत नसल्याने बाजारावर दबाव दिसून आला. परदेशी गुंतवणूकदारांचे लक्ष अमेरिकेच्या तिसऱ्या तिमाहीतील GDP वाढीच्या अंदाजांकडे आहे. तसेच अमेरिकेतील ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांतील औद्योगिक उत्पादन आणि उत्पादन क्षेत्रातील आकडेवारीचीही गुंतवणूकदार प्रतीक्षा करत आहेत. कारण, या आधारावर गुंतवणूक कुठे करायची हे ते ठरवत असतात. .Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.सकाळच्या सत्रातील व्यवहारBajaj Finance, Power Grid, Tata Steel, Titan, L&T, NTPC, Trent आणि Kotak Mahindra Bank हे शेअर्स तेजीत होते. तर Infosys, TCS, HCLTech, Asian Paints, TechM, Eternal आणि Bharti Airtel हे शेअर्स बाजारावर सर्वाधिक दबाव टाकणारे ठरले..IPO अपडेट्स आजच्या मुख्य बाजारात, गुजरात किडनी अँड सुपर स्पेशालिटीचा IPO चा आज दुसरा दिवस आहे. तर KSH International चे शेअर्स आज बाजारात लिस्टिंग होणार आहे..Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.दरम्यान, IPO च्या SME बाजारात, Bai Kakaji Polymers, Admach Systems, Nanta Tech, आणि Dhara Rail Projects IPO सार्वजनिक सदस्यत्वासाठी खुले होणार आहेत. तर EPW India IPO, Dachepalli Publishers, Shyam Dhani Industries आणि Sundrex Oil Co IPO चा आज दुसरा दिवस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.