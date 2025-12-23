Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजारात विक्रीचा दबाव; सेन्सेक्स 150 अंकांनी खाली; Meesho शेअर्स 5% ने घसरले

Sensex and Nifty : आजच्या बाजारात आयटी आणि रिअल्टी क्षेत्रातील शेअर्सवर दबाव; मीशो आणि कोफोर्जचे शेअर्स 5% घसरले. विस्तृत बाजारात निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.18 टक्क्यांनी घसरला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.02 टक्क्यांनी वाढला.
Share Market traded with a negative bias on Tuesday

Share Market Opening

Sakal

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market today : मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट पातळीवर झाली आणि त्यानंतर बाजारात घसरण नोंदवली गेली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीनच्या मागील सलग दोन सत्रांतील वाढ आज खंडित झाली.

सकाळी 9.45 वाजता सेन्सेक्स 158 अंकांनी घसरून 85,409 वर तर निफ्टी निर्देशांक 35 अंकांनी घसरून 26,137 अंकांवर व्यवहार करत होता.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
IPO
Stock Market Analysis
Stock Market Opening
IPO Allotment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com