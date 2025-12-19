Stock Market Today : चार दिवसांनंतर शेअर बाजार तेजीत; सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; ICICI Prudential AMC IPO ची जोरदार लिस्टिंग

Indian Stock Market Today : शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजारात चांगली तेजी पाहायला मिळाली. सलग चार दिवसांच्या घसरणीनंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये वाढ झाल्याने बाजारात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला. सकाळी 10 वाजता सेन्सेक्स 509 अंकांनी वाढून 84,991 वर पोहोचला तर निफ्टी निर्देशांकदेखील 146 अंकांनी वाढून 25,961 वर पोहोचला..महागाईच्या आकड्यांचा प्रभाव अमेरिकेतील अपेक्षेपेक्षा कमी महागाईचे आकडे समोर आल्याने जागतिक बाजारात जोखीम घेण्याची गुंतवणूकदारांची तयारी वाढली असून, पुढील वर्षात फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. याच सकारात्मक वातावरणाचा प्रभाव आशियाई बाजारांवरही दिसून आला आणि बाजारात तेजी दिसून आली. .सकाळच्या सत्रातील व्यवहार निफ्टी निर्देशांकामध्ये Max Healthcare, Reliance Industries, Jio Financial, Bajaj Finserv आणि Cipla या मुख्य शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर Shriram Finance, Titan Company, Dr Reddy’s Laboratories, SBI Life Insurance आणि ICICI Bank या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. .Ambani gifts Lionel Messi : अनंत अंबानींकडून मेस्सीला 11 कोटींचं घड्याळ भेट! एवढं महाग का आहे Richard Mille घडयाळ? काय आहे खास?.ICICI Prudential AMC जोरदार लिस्टिंग आजच्या बाजारात सर्वांचे लक्ष्य लागून असलेल्या ICICI Prudential AMC चे शेअर्स IPO किमतीच्या तुलनेत सुमारे 20% प्रीमियमवर शेअर्सची लिस्टिंग झाल्याने गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. त्यासोबतच Vodafone Idea चे शेअर्स आज 2% वाढले.दरम्यान, BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक प्रत्येकी 0.3% वाढले आहेत. विशेष म्हणजे, सकाळपासून सर्वच सेक्टोरल निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत असून, यात फार्मा आणि हेल्थकेअर निर्देशांकांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली..Bank Holiday : आजपासून 5 दिवस देशभरातील बँका बंद! राज्यातील बँकाही 4 दिवस बंद; कधी ते जाणून घ्या?.कमोडिटी बाजार कमोडिटी बाजारात MCX वर सकाळच्या सत्रात 24 कॅरेट प्रति तोळा सोन्याचा भाव आज 1,33,753 रुपये आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,22,607 रुपये आहे. दरम्यान, कमोडिटी बाजारातील चांदीचा भाव प्रति किलो 2,03,064 रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.