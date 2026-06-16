Stock Market Today: शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी तेजी! सेन्सेक्स 300 अंकांनी उसळला; GIC ला मात्र मोठा झटका

Sensex and Nifty 50 Today: भारतीय शेअर बाजाराने सलग दुसऱ्या दिवशी आणि सलग तिसऱ्या सत्रात वाढ नोंदवत तेजी कायम ठेवली आहे. मागच्या दोन सत्रांमध्ये सेन्सेक्स आणि निफ्टी या 2 प्रमुख निर्देशांकांमध्ये सुमारे 3 टक्क्यांची उसळी पाहायला मिळाली होती. यामागे अमेरिका-इराण शांतता करारामुळे वाढलेला आशावाद आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली घसरण हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. .सकाळी बाजार उघडताच काहीच वेळात निफ्टी 50 निर्देशांक 87 अंकांनी वाढून 23,926 वर पोहोचला. तर बीएसई सेन्सेक्स तब्बल 300 अंकांच्या वाढीसह 76,570 वर व्यवहार करत होता.मोठ्या बाजारासोबतच सकाळच्या सत्रात विस्तृत बाजारातही मोठी दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक सुमारे 0.23 टक्के व 0.29 टक्क्यांच्या वाढीसह व्यवहार करत होते..Petrol-Diesel-CNG Price: CNG वाढला, कच्चे तेल स्वस्त होऊनही पेट्रोल डिझेलचे काय? देशभारत नवे दर जाहीर.कोणते शेअर्स वाढले?आज सकाळच्या सत्रात HOLTECH, TECHM, ADANIPORTS, SBIN, ETERNAL, INDIGO आणि LT या शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली. तर SUNPHARMA, ULTRACEMCO, BAJFINANCE आणि AXISBANK हे प्रमुख शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले..GIC शेअर्समध्ये मोठी घसरणसरकारी विमा कंपनी GIC Re च्या शेअर्समध्ये मंगळवारी मोठी घसरण दिसून आली. केंद्र सरकारने कंपनीतील 5 टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा विक्रीसाठी (OFS) आणल्यानंतर गुंतवणूकदारांकडून विक्रीचा दबाव वाढला. त्यामुळे बीएसईवर GIC चा शेअर सुमारे 6 टक्क्यांनी घसरून दिवसातील ₹366 या नीचांकी पातळीवर पोहोचला..EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.क्षेत्रीय निर्देशांकशेअर बाजारातील बहुतांश क्षेत्रीय निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. यात सर्वाधिक खरेदी आयटी आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये दिसून आली. तसेच रिअल्टी, मिडिया, FMGC यामध्ये देखील तेजी दिसली. मात्र मेटल, सीमेंट आणि हेल्थकेअर या शेअरमध्ये घसरण दिसली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.