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Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी उसळला; कोणते शेअर्स वाढले?

Share Market Today: आज भारतीय शेअर बाजाराचे जोरदार पुनरागमन झाले असून सेन्सेक्स 500 हून अधिक अंकांनी वधारला आहे. सकाळच्या सत्रात IT, ऑटो आणि बँकिंग शेअर्समधील खरेदीमुळे बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
Stock Market Today: Sensex Jumps 500 Points! Check the Top Gainers and Market Movers

Stock Market Today: Sensex Jumps 500 Points! Check the Top Gainers and Market Movers

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिका-इराण संघर्षातील युद्धविरामाबाबत अजूनही अनिश्चितता असली तरी कालच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज भारतीय शेअर बाजाराने सकारात्मक सुरुवात केली. AIमुळे वाढलेले IT शेअर्स तसेच ऑटो शेअर्समध्ये झालेल्या खरेदीमुळे बाजाराला आधार मिळाला.

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