Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी उसळला; कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty 50 Today: अमेरिका-इराण संघर्षातील युद्धविरामाबाबत अजूनही अनिश्चितता असली तरी कालच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज भारतीय शेअर बाजाराने सकारात्मक सुरुवात केली. AIमुळे वाढलेले IT शेअर्स तसेच ऑटो शेअर्समध्ये झालेल्या खरेदीमुळे बाजाराला आधार मिळाला..सकाळी बाजार उघडल्यानंतर BSE सेन्सेक्स तब्बल 510 अंकांनी वाढून 74035 वर तर NSE निफ्टी 50 निर्देशांक 109 अंकांनी वाढून 23,231 वर व्यवहार करत होते.मोठ्या बाजारासोबतच आज सकाळी विस्तृत बाजारही वाढला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.83 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.63 टक्क्यांनी वाढून व्यवहार करताना दिसले..Petrol-Diesel-CNG Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर; पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात आज किती भाव?.आज सकाळच्या सत्रात सेन्सेक्सच्या प्रमुख 30 शेअर्सपैकी सर्व शेअर्स वाढीसह हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. यात Indigo, Trent, Bajaj Finance, Eternal, ICICI Bank, TCS आणि Bharti Airtel या शेअर्समध्ये मोठी तेजी दिसली.सर्व सेक्टर हिरवेआज शेअर बाजारातील सर्व सेक्टर हिरव्या रंगात व्यवहार करताना दिसले. यात ऑटो आणि आयटी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी दिसून आली. तर खाजगी बँक, FMCG शेअर्सही चांगल्या वाढीसह व्यवहार करत होते..रुपया मजबूत झालाजागतिक घडामोडींचा परिणाम आज रुपयावर होऊन मंगळवारी रुपया 25 पैशांनी मजबूत होऊन 95.46 प्रति डॉलरवर व्यवहार करत आहे..Car Discount News: Maruti, Hyundai आणि Tata च्या गाड्या झाल्या स्वस्त! 2.15 लाखांपर्यंतची बंपर सूट; कोणत्या मॉडेलवर किती फायदा? .Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! सलग 10 व्या दिवशी दर घसरले; उच्चांकापासून 29,000 रुपयांनी स्वस्त, आज महाराष्ट्रात किती भाव?.IPO बाजारHexagon Nutrition आणि Genxai Analytics कंपन्यांचे IPO आज शेवटच्या दिवशी खुले राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.