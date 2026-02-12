Stock Market Today : शेअर बाजार लाल रंगात! IT शेअर्सला मोठा फटका, अमेरिकेचा परिणाम; कोणते शेअर्स घसरले?

Indian Share Market Today : आज सकाळी बाजाराची सुरुवात कमकुवत झाली असून बेंचमार्क निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह उघडले. आयटी शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार विक्रीमुळे बाजारातील एकूण गुंतवणूकदारांच्या भावना दबावाखाली आल्या आणि बाजार खाली आला. .बाजारात घसरण का? याशिवाय, अमेरिकेतील जानेवारी महिन्याचे रोजगार आकडे अपेक्षेपेक्षा मजबूत आल्याने फेडरल रिझर्व्हकडून लवकर व्याजदर कपात होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे तज्ञांच्या मते आता गुंतवणूकदार अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतील. या सर्व घडामोडींमुळे गुंतवणूकदार अधिक सावध झाले असून बाजारात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Gold Rate Today : आज सकाळीच सोनं आणखी स्वस्त! जागतिक घडामोडींचा परिणाम; ग्राहकांना दिलासा, पाहा आजचा ताजा भाव.सकाळी 10.20 वाजता सेन्सेक्स 288 अंकांनी घसरून 83,946 वर आला, तर निफ्टी निर्देशांक 95 अंकांच्या घसरणीसह 25,868 पातळीवर व्यवहार करत होता. बाजार उघडल्यापासून झालेल्या जोरदार विक्रीमुळे बाजारावर दबाव दिसून आला.याशिवाय, निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकातही प्रत्येकी सुमारे 1 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे, ज्यामुळे व्यापक बाजारात कमकुवत वातावरण दिसून येत आहे..सकाळचे व्यवहार शेअर बाजारात सकाळच्या सत्रात ONGC, NTPC, Eicher Motors, ICICI Bank आणि Axis Bank हे प्रमुख टॉप गेनर्स ठरले.तर दुसरीकडे, Infosys, Tech Mahindra, TCS, HCL Tech आणि Wipro या IT कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली, ज्यामुळे बाजारावर दबाव निर्माण झाला..PAN Card Rules : PAN नियमांमध्ये मोठे बदल! बँक, गाडी, लग्न खर्च आणि घर व्यवहारांमध्ये कुठे लागणार PAN, कुठे नाही? जाणून घ्या .LG इलेक्ट्रॉनिक्सच्या शेअर्समध्ये 8% घसरण LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया कंपनीच्या शेअर्समध्ये सुमारे 8 टक्क्यांची मोठी घसरण झाली. याचे मुख्य कारण म्हणजे कंपनीचा तिसऱ्या तिमाहीतील निव्वळ नफा वर्षागणिक तब्बल 61 टक्क्यांनी घटला. याशिवाय, कंपनीच्या महसुलातही सुमारे 6 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. त्यामुळे बाजारात कंपनीच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.