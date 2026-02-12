Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजार लाल रंगात! IT शेअर्सला मोठा फटका, अमेरिकेचा परिणाम; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty : सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत आहेत. विशेषतः IT निर्देशांकात सुमारे 3 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तसेच रिअल्टी आणि मीडिया निर्देशांक प्रत्येकी 1 टक्क्यांनी खाली आले.
Stock Market Today: Sensex, Nifty Slip as IT Stocks Crash; US Cues Drag Indian Markets

Vinod Dengale
Indian Share Market Today : आज सकाळी बाजाराची सुरुवात कमकुवत झाली असून बेंचमार्क निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह उघडले. आयटी शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार विक्रीमुळे बाजारातील एकूण गुंतवणूकदारांच्या भावना दबावाखाली आल्या आणि बाजार खाली आला.

