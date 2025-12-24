Stock Market Today : शेअर बाजार सौम्य वाढीसह तेजीत; मात्र आयटी निर्देशांक लाल रंगात; आज कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Stock Market Today : बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराने सौम्य वाढीसह सुरुवात केली. कालच्या दिवसात पहिल्यांदा घसरण झाल्यानंतर दिवसाच्या शेवटी शेअर बाजार सपाट पातळीवर बंद झाला होता. मात्र, आजच्या दिवशी सकाळच्या सत्रातच सेन्सेक्समध्ये १०० अंकांची वाढ होऊन ८५,६३५ वर तर निफ्टी निर्देशांक ३६ अंकांची वाढ होऊन २६,२१४ अंकांवर व्यवहार करत होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसून आला. .काल आलेली अमेरिकेन आर्थिक वाढीची आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा चांगली आल्याने गुंतवणूकदारांचा जोखीम घेण्याचा उत्साह वाढला. मात्र, परदेशी गुंतवणूकदारांची सुरू असलेली विक्री आणि वर्षअखेरचे कमी व्यवहार यामुळे हा उत्साह काहीसा मर्यादित राहिला..8th Pay Commission : जानेवारीच्या पगारात 8व्या वेतन आयोगाची वाढ मिळेल का? किती वाढणार पगार? जाणून घ्या पगारवाढीबाबत मोठा अपडेट.सकाळच्या सत्रातील सर्वाधिक वाढ झालेले मुख्य शेअर्स Vodafone Idea Ltd.Hindustan Copper Ltd.YES Bank Ltd.NMDC Ltd.Coal India Ltd.Omaxe Ltd..जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक सल्लागार डॉ. व्ही. के. विजयकुमार यांच्या मते, "देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती मजबूत असून FY26 च्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत आणि FY27 मध्ये कंपन्यांच्या नफ्यात वाढीची अपेक्षा आहे, त्यामुळे बाजाराला मोठा आधार मिळेल'. .Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.त्याचबरोबर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून शेअर्सची नियमित खरेदी बाजाराला स्थिरता देईल. मात्र, परदेशी गुंतवणूकदार वाढीच्या टप्प्यावर विक्री करत असल्यामुळे बाजारात मोठी उसळी येण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, अमेरिकेत एआय क्षेत्रातील व्यवहार पुन्हा वाढल्यास, भारतासारख्या बाजारात नॉन-एआय शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढू शकतो असं मत विजयकुमार यांनी व्यक्त केलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.