Stock Market Today : शेअर बाजार सौम्य वाढीसह तेजीत; मात्र आयटी निर्देशांक लाल रंगात; आज कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty : विस्तृत बाजारात मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक प्रत्येकी 0.3% वाढीसह व्यवहार करत होते. Kran Engineering ला ₹2,035 कोटींची सोलर ऑर्डर मिळाल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स 15% पर्यंत वाढले
Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today : बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराने सौम्य वाढीसह सुरुवात केली. कालच्या दिवसात पहिल्यांदा घसरण झाल्यानंतर दिवसाच्या शेवटी शेअर बाजार सपाट पातळीवर बंद झाला होता. मात्र, आजच्या दिवशी सकाळच्या सत्रातच सेन्सेक्समध्ये १०० अंकांची वाढ होऊन ८५,६३५ वर तर निफ्टी निर्देशांक ३६ अंकांची वाढ होऊन २६,२१४ अंकांवर व्यवहार करत होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसून आला.

