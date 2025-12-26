Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; ख्रिसमसमुळे गुंतवणूकदार सावध; मात्र ओला इलेक्ट्रिकचे शेअर चर्चेत

Indian Stock Market Today : ख्रिसमस सणाच्या सुट्टीनंतर वर्षांतील शेवटच्या शुक्रवारी शेअर बाजारात घसरण बघायला मिळाली. आज बहुतांश जागतिक शेअर बाजार बंद असल्याने भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचा सहभाग मर्यादित दिसला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या भूमिकेमुळे आज सकाळच्या सत्रात ही घसरण झाली. .बीएसई सेन्सेक्स निर्देशांक सकाळी 105 अंकांची घसरण होऊन 85,302 पातळीवर व्यवहार करत होता. मागील सत्रात सेन्सेक्स 85,408 अंकांवर बंद झाला होता, तर आज त्याची सुरुवातच 85,225 या नीचांकी पातळीवर झाली..Gold and Silver In 2026 : 2026 मध्ये सोनं फायद्याचं की चांदी? कोणती गुंतवणूक देणार मोठा रिटर्न? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज.एनएसई निफ्टी 50 देखील घसरणीत दिसून आला. निफ्टी निर्देशांक 31 अंकांनी म्हणजेच 0.12 टक्क्यांनी घसरून 26,111 वर व्यवहार करत होता. बुधवारच्या सत्रात निफ्टी 26,142 वर बंद झाला होता, तर आज बाजार उघडताच निफ्टी 26,121 वर आला..सकाळच्या सत्रातील बाजार व्यवहार आजच्या व्यवहारात Bajaj Finance, Eternal, Sun Pharma, TCS, Tata Steel आणि HCLTech हे शेअर्समध्ये सकाळच्या सत्रात मोठी घसरण बघायला मिळाली. या शेअर्समध्ये 1.4 टक्क्यांपर्यंत घसरण नोंदवली गेली. दुसरीकडे BEL, Titan, NTPC, Power Grid आणि ICICI Bank हे शेअर्स मात्र तेजीत व्यवहार करताना दिसले..Best Shares to Buy: एका वर्षात मालामाल करू शकतात हे शेअर्स! तज्ज्ञांची फेव्हरेट लिस्ट समोर; जाणून घ्या डिटेल्स.ओला इलेक्ट्रिक चर्चेत मागील एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीत कायम तोट्यात राहिलेल्या ओला इलेक्ट्रिक कंपनीला FY25 साठी ₹366.78 कोटींचे उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) मंजूर झाले. त्यामुळे आज ओला इलेक्ट्रिकच शेअर सकाळपासून चर्चत आहे. सकाळच्या सत्रातच ओला शेअर्समध्ये 5% वाढ दिसून आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.