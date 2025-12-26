Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजाराची लाल रंगात सुरुवात; ख्रिसमसमुळे गुंतवणूकदार सावध; मात्र ओला इलेक्ट्रिकचे शेअर चर्चेत

Sensex and Nifty : विस्तृत बाजाराच्या निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात सकाळी 0.21 टक्क्यांची वाढ झाली, तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांकात 0.08 टक्क्यांची किरकोळ वाढ नोंदवली गेली.
Indian Stock Market Today : ख्रिसमस सणाच्या सुट्टीनंतर वर्षांतील शेवटच्या शुक्रवारी शेअर बाजारात घसरण बघायला मिळाली. आज बहुतांश जागतिक शेअर बाजार बंद असल्याने भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचा सहभाग मर्यादित दिसला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या भूमिकेमुळे आज सकाळच्या सत्रात ही घसरण झाली.

