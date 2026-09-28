Stock Market Today: शेअर बाजारात हाहाकार! सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला, निफ्टीही 23 हजारांखाली; कोणते शेअर्स घसरले?

Monday stock market crash: जागतिक बाजारातील कमजोरी आणि कच्च्या तेलाच्या भावातील वाढीचा परिणाम होऊन आज भारतीय शेअर बाजार कोसळला. सोमवारी सकाळी बाजार उघडताच काही वेळातच सेन्सेक्स आणि निफ्टी लाल रंगात व्यवहार करत खाली आले. .सकाळी 9.45 वाजता बीएसई सेन्सेक्स 854.81 अंकांनी घसरून 73,041 अंकांवर व्यवहार करत होता. त्याच वेळी निफ्टी50 मध्ये 191 अंकांची घसरण होऊन तो 22,950 अंकांवर पोहोचला..कोणते शेअर्स कोसळले?भारतीय शेअर बाजाराच्या सकाळच्या सत्रात निफ्टी50 मध्ये Hindalco Industries, Max Healthcare Institute आणि Kotak Mahindra Bank यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.तर सेन्सेक्सवर Tata Steel वगळता बाकी 29 शेअर्स लाल रंगात व्यवहार करत होते, यात Kotak Bank, Bajaj Finanace, HDFC Bank या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली..कोणते सेक्टर दबावात?विस्तृत सोबतच व्यापक बाजारातही विक्रीचा दबाव दिसून आला. Nifty MidCap 0.93 टक्के आणि Nifty SmallCap 1.04 टक्क्यांनी घसरला. निफ्टीचे सर्व विस्तृत बाजार निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते.दरम्यान, आज क्षेत्रनिहाय पाहता सर्व सेक्टर लाल रंगात होते. यात Nifty Realty, Metal, Auto, Private Bank, PSU bank, Financial Services यांच्यामध्ये सर्वाधिक घसरण दिसून आली..IPO बाजारसोमवारी SRIT India आणि Shah Investor's Home या कंपन्यांचे IPO सबस्क्रिप्शनसाठी खुले होत आहेत. SME सेगमेंटमध्ये Acme Universal Safezone 9, Shivchem Agro आणि Pind Hospitality या कंपन्यांचे IPO देखील आजपासून गुंतवणुकीसाठी खुले होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.