Share Market

Stock Market Today: शेअर बाजारात हाहाकार! सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला, निफ्टीही 23 हजारांखाली; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex-Nifty Crash: शेअर बाजारात आठवड्याच्या सुरुवातीलाच मोठी घसरण झाली असून, सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला तर निफ्टी 23 हजारांच्या खाली घसरला.
Sensex-Nifty Crash

Stock Market Crash: Sensex Plunges 850 Points, Nifty Below 23,000; Check Top Falling Stocks

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Monday stock market crash: जागतिक बाजारातील कमजोरी आणि कच्च्या तेलाच्या भावातील वाढीचा परिणाम होऊन आज भारतीय शेअर बाजार कोसळला. सोमवारी सकाळी बाजार उघडताच काही वेळातच सेन्सेक्स आणि निफ्टी लाल रंगात व्यवहार करत खाली आले.

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