Stock Market Today: शेअर बाजारात अस्थिरता! गुंतवणूकदार सावध; कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty Today: अमेरिका-इराण कराराबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम असल्याने आज भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका दिसून आली. बाजारातील दोन्ही प्रमुख निर्देशांक निफ्टी 50 आणि सेन्सेक्स हे मर्यादित चढ-उतारासह व्यवहार करत होते..सकाळी 9.30 वाजेपर्यंत निफ्टी 50 निर्देशांक 30 अंकांच्या घसरणीसह 23,880 वर व्यवहार करत होता. तर सेन्सेक्समध्ये केवळ 50 अंकांची वाढ होऊन तो 76,060 वर पोहोचला होता.दरम्यान, विस्तृत बाजारातही सकारात्मक वातावरण दिसले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात सुमारे 0.28 टक्के वाढ झाली, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.30 टक्क्यांनी वधारला..सकाळचे व्यवहारआज सकाळच्या सत्रात निफ्टी 50 मध्ये Hindalco Industries, NTPC, Adani Ports and Special Economic Zone आणि Eternal हर शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर सेन्सेक्स वर NTPC, Eternal, Asian Paints, Adani Ports आणि Power Grid या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली.दरम्यान, HDFC Bank, Infosys, HCL Tech, Bharat Electronics, Reliance Industries आणि ICICI Bank या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली..IT दबावातक्षेत्रनिहाय पाहता निफ्टी मेटल आणि रियल्टी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये चांगली खरेदी झाली आणि दोन्ही 1% पर्यंत वाढले. मात्र निफ्टी IT, ऑइल अँड गॅस तसेच प्रायव्हेट बँकिंग क्षेत्रातील शेअर्स सुरुवातीच्या व्यवहारात दबावाखाली दिसले.आज Bata India, Coffee Day Enterprises, GMR Airports, PC Jeweller आणि Cello World यांसारख्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल असल्याने बाजाराची नजर या शेअर्सवर असणार आहे..IPO बाजारYaashvi Jewellers चा IPO आज तिसऱ्या दिवशी खुला आहे.SMR Jewels IPO चा दुसऱ्या दिवशी खुला आहे.Rajnandini Fashion India IPO देखील दुसऱ्या दिवशी गुंतवणुकीसाठी खुला आहे.