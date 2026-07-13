Stock Market Today: ट्रम्प इफेक्टचा शेअर बाजाराला फटका! सेन्सेक्स 600 अंकांनी कोसळला; नेमकं काय घडलं?

Share Market Today Update: आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढल्याने आणि त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली परिणामी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढल्याने प्रमुख निर्देशांक सेंसेक्स आणि निफ्टी दोन्ही सुमारे 0.9% घसरले. .सकाळी बाजार उघडल्यानंतर काही वेळातच सेन्सेक्स तब्बल 630 अंकांनी घसरून 76,940 अंकांवर पोहचला तर निफ्टी50 सुमारे 180 अंकांनी घसरून 24,025 वर व्यवहार करत होता.यासोबतच व्यापक बाजारातही दबाव दिसून आला. निफ्टी मिडकॅप 0.58 टक्के तर निफ्टी स्मॉलकॅप 0.56 टक्क्यांनी घसरले..कोणते शेअर घसरले?बाजाराच्या सकाळच्या सत्रात TCS, NTPC, HCL Tech आणि Power Grid या शेअर्स मध्ये वाढ दिसून आली. तर IndiGo, Tata Steel, Maruti, Asian Paints, HDFC Bank, Bajaj Finserv, आणि Bajaj Finance या मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले..सेक्टोंरल निर्देशांक लाल क्षेत्रनिहाय पाहता, निफ्टी मेटल निर्देशांकात सर्वाधिक घसरण झाली. याशिवाय फायनान्शियल सर्व्हिसेस, ऑटो आणि बँकिंग क्षेत्रातील शेअर्सही दबावाखाली होते. दुसरीकडे फक्त मीडिया क्षेत्राने तुलनेने चांगली कामगिरी करत हिरव्या रंगात व्यवहार केला..IPO बाजारLaser Power & Infra IPO चा आज शेवटचा दिवस असून कंपनी या माध्यमातून सुमारे 742 कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीतआहे.Devson Catalyst IPO आणि Happy Steels IPO यांचाही आज शेवटचा दिवस आहे.बाजारात आज मोठी घसरण झाली असली तरी काही तज्ज्ञांच्या मते, अल्पकालीन चढ-उतार असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती, देशांतर्गत मागणी आणि जागतिक संकेतांमध्ये होत असलेली सुधारणा यामुळे भारतीय शेअर बाजाराचा दीर्घकालीन सकारात्मक कल कायम राहू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.