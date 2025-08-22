Share Market

Stock Market Closing: मोठ्या घसरणीसह आठवड्याचा शेवट, सेंसेक्स 694 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

Stock Market Closing Update: आठवड्याच्या अखेरच्या सत्रात शेअर बाजारात पुन्हा एकदा मोठी घसरण झाली. सलग 6 दिवसांची तेजी थांबली आणि गुंतवणूकदारांनी प्रॉफिट बुकिंगला प्राधान्य दिले. सकाळी बाजार सुस्त उघडला होता.
Stock Market Latest Update
Stock Market Latest UpdateSakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • सलग सहा दिवसांच्या तेजीला ब्रेक; आज बाजारात मोठी घसरण.

  • सेन्सेक्स 694 अंकांनी कोसळून 81,306 वर, तर निफ्टी 24,900च्या खाली आला.

  • FMCG आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री

Stock Market Closing Today: आठवड्याच्या अखेरच्या सत्रात शेअर बाजारात पुन्हा एकदा मोठी घसरण झाली. सलग 6 दिवसांची तेजी थांबली आणि गुंतवणूकदारांनी प्रॉफिट बुकिंगला प्राधान्य दिले. सकाळी बाजार सुस्त उघडला होता. मात्र काही तासापासूनच प्रॉफिट बुकिंगचा दबाव दिसू लागला. FMCG आणि NBFC शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
Stock
bse
BSE Sensex
NSE

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com