Stock Market Closing: मोठ्या घसरणीसह आठवड्याचा शेवट, सेंसेक्स 694 अंकांनी खाली, कोणते शेअर्स वाढले?

सलग सहा दिवसांच्या तेजीला ब्रेक; आज बाजारात मोठी घसरण.सेन्सेक्स 694 अंकांनी कोसळून 81,306 वर, तर निफ्टी 24,900च्या खाली आला.FMCG आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री.Stock Market Closing Today: आठवड्याच्या अखेरच्या सत्रात शेअर बाजारात पुन्हा एकदा मोठी घसरण झाली. सलग 6 दिवसांची तेजी थांबली आणि गुंतवणूकदारांनी प्रॉफिट बुकिंगला प्राधान्य दिले. सकाळी बाजार सुस्त उघडला होता. मात्र काही तासापासूनच प्रॉफिट बुकिंगचा दबाव दिसू लागला. FMCG आणि NBFC शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली..सेंसेक्स दिवसभरात 500 + अंकांच्या घसरणीसह बंद झाला, तर निफ्टी सुमारे 160 अंकांनी खाली येत 24,900 च्या जवळ स्थिरावला. बँक निफ्टीदेखील 450 पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला. दरम्यान, India VIX मध्ये दीड टक्क्यांनी वाढ झाली, ज्यामुळे बाजारातील अस्थिरता आणखी वाढल्याचे संकेत मिळाले..कोणत्या शेअर्सवर दबाव?आजच्या घसरणीत Asian Paints, UltraTech Cement, Tata Steel, ITC आणि HCL Tech या कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक गडगडले. मात्र महिंद्रा अँड महिंद्रा, मारुती सुझुकी, BEL, भारती एअरटेल आणि सन फार्मा या शेअर्समध्ये थोडीशी वाढ झाली..मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपवरही परिणामNSE वरील मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.17% आणि स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.28% ने खाली आला. क्षेत्रनिहाय पाहता, FMCG आणि बँकिंग शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली..शेअर बाजार का घसरला?अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांचे जॅक्सन होल (Jackson Hole) परिषदेत होणारे भाषण महत्त्वाचे असणार आहे. व्याजदर कपातीबाबत कोणतेही संकेत मिळाल्यास जागतिक बाजारात पुन्हा तेजी येऊ शकते, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत मात्र बाजार सावध भूमिकेत आहे..FAQs Q1. आज बाजार किती घसरला?मराठी: सेन्सेक्स 694 अंकांनी तर निफ्टी 160 अंकांनी घसरला.English: Sensex fell 694 points, while Nifty slipped 214 points.Q2. कोणते शेअर्स सर्वाधिक गडगडले?मराठी: Asian Paints, UltraTech Cement, Tata Steel, ITC आणि HCL Tech.English: Biggest losers were Asian Paints, UltraTech Cement, Tata Steel, ITC, and HCL Tech.Q3. कोणते शेअर्स वाढले?मराठी: महिंद्रा अँड महिंद्रा, मारुती सुझुकी, BEL, भारती एअरटेल आणि सन फार्मा.English: Gainers included M&M, Maruti Suzuki, BEL, Bharti Airtel, and Sun Pharma.Q4. बाजार का पडला?मराठी: जॅक्सन होल परिषदेत फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांचे भाषण होणार आहे; गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत.English: Investors are cautious ahead of Fed Chair Jerome Powell's speech at the Jackson Hole Symposium.