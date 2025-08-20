Stock Market Closing: शेअर बाजार 3 आठवड्यांच्या उच्चांकावर बंद; आयटी आणि एफएमसीजीमध्ये मोठी वाढ

आजच्या व्यवहारात आयटी आणि एफएमसीजी शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी झाली, इन्फोसिस आणि टीसीएस आघाडीवर राहिले. निफ्टी आयटी निर्देशांक तब्बल 2.50% वाढला, तर मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सनाही बळ मिळाले. जीएसटी सुधारणा, फेडरल रिझर्व्हची बैठक आणि भारत-चीन संबंधांतील सुधारणा यामुळे बाजारात तेजी पाहायला मिळाली..Stock Market Closing Today: शेअर बाजारात आज पुन्हा तेजीचं वातावरण पाहायला मिळालं. आज सेन्सेक्स 213 अंकांनी वाढून 81,857 वर बंद झाला. निफ्टीही 69 अंकांनी वाढून 25,050 च्या वर स्थिरावला. मात्र, बँक निफ्टी 166 अंकांनी घसरून 55,698 वर बंद झाला. रुपया 87.07 वर सपाट बंद झाला..आजच्या सत्रातील या वाढीने बाजाराने गेल्या तीन आठवड्यांचा उच्चांक मोडीत काढला. गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मकता दिसून आली असून विशेषतः आयटी आणि एफएमसीजी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळाली..तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि गुंतवणूकदारांची खरेदी यामुळे भारतीय शेअर बाजारात उत्साह टिकून आहे..Gold Silver Price Today: फक्त 'या' कारणांमुळे सोन्याचे भाव कोसळले; आज काय आहे 24 कॅरेचा भाव?.आजच्या व्यवहारात सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सचे मिश्रित प्रदर्शन दिसले. इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, एनटीपीसी आणि टेक महिंद्रा यांचे शेअर्स सर्वाधिक वाढले. तर बीईएल, बजाज फायनान्स, टाटा मोटर्स, आयटीसी आणि ट्रेंट हे टॉप लूजर्स ठरले..एनएसईवरील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये खरेदीचा ओघ पाहायला मिळाला. यामुळे निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.46 टक्क्यांनी वाढला, तर स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.30 टक्क्यांनी वाढला आहे. सेक्टरनिहाय पाहिल्यास, निफ्टी आयटीमध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली असून हा निर्देशांक तब्बल 2.50 टक्क्यांनी वाढला..HDFC Bank Alert: HDFC ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी; बँकेच्या अत्यावश्यक सेवा दोन दिवस बंद राहणार.शेअर बाजारातील तेजीमागील प्रमुख कारणेआयटी शेअर्समध्ये वाढ: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या जॅकसन होल परिषद (21–23 ऑगस्ट) पूर्वी आयटी कंपन्यांचे शेअर्स जोरात वाढले. फेड चेअरमन जेरोम पॉवेल शुक्रवारी अर्थव्यवस्था आणि व्याजदरांवर आपले मत मांडणार आहेत..एफएमसीजी क्षेत्रातील वाढ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला जीएसटी संरचनेत मोठ्या सुधारणा जाहीर केल्यापासून एफएमसीजी कंपन्यांचे शेअर्स सतत वाढत आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार केवळ 5% आणि 18% असे दोनच जीएसटी स्लॅब असतील..भारत-चीन संबंधांमध्ये सुधारणा : चीनने खत, रेअर अर्थ मॅग्नेट्स आणि टनेल मशीनच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. यामुळे बाजाराला सकारात्मक आधार मिळाला. मात्र, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही तेजी फार काळ टिकेलच असे नाही, कारण 27 ऑगस्टची टॅरिफ डेडलाईन जवळ आली आहे..FAQs (मराठी)Q1. आज बाजारात कोणते शेअर्स सर्वाधिक वाढले?- इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, एनटीपीसी आणि टेक महिंद्रा.Q2. निफ्टी आयटी किती टक्क्यांनी वाढला?- निफ्टी आयटी निर्देशांक तब्बल 2.50% वाढला.Q3. एफएमसीजी शेअर्स का चढले?- जीएसटी संरचनेतील मोठ्या सुधारणा जाहीर झाल्यामुळे एफएमसीजी कंपन्यांना बळ मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.