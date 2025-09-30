Stock Market Closing: सलग आठव्या दिवशी शेअर बाजार घसरला; सेन्सेक्स 100 अंकांनी खाली, कोणत्या शेअर्समध्ये विक्री?

Stock Market Closing Today: सप्टेंबर सिरीजच्या एक्सपायरी दिवशी बाजार घसरला. सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीसह बंद झाले. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये स्थिरता दिसून आली. रिअॅलिटी, इन्फ्रा, एफएमसीजी शेअर्सवर दबाव दिसून आला..व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स 97.32 अंकांनी म्हणजेच 0.12 टक्के घसरणीसह 80,267.62 वर बंद झाला. तर निफ्टी 23.80 अंकांनी म्हणजेच 0.10 टक्के घसरणीसह 24,611.10 वर बंद झाला..Gold Price Today: सोन्या-चांदीच्या भावाने पुन्हा केला नवा विक्रम; जाणून घ्या आजचा भाव .8 दिवसांत सेन्सेक्स 3.30 टक्के घसरलासलग आठ दिवसांच्या घसरणीत सेन्सेक्स सुमारे 3.30% नी खाली आला आहे, तर निफ्टीमध्ये 3.20% ची घसरण झाली आहे. RBI च्या व्याजदर निर्णयापूर्वी गुंतवणूकदार सध्या सावध भूमिका घेत आहेत. शिवाय, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FII) सततच्या विक्रीमुळेही बाजारावर दबाव वाढला आहे..कोणते शेअर्स घसरले?आजच्या व्यवहारात सेन्सेक्समधील 30 पैकी काही शेअर्समध्ये खरेदी आणि काहींमध्ये मोठी विक्री झाली. अदानी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सिमेंट, टाटा मोटर्स, BEL आणि बजाज फायनान्स हे टॉप गेनर्स ठरले. तर ट्रेंट, भारती एअरटेल, आयटीसी, टायटन आणि L&T हे लूझर्स ठरले.स्मॉलकॅप आणि मिडकॅप शेअर्समध्ये संमिश्र वातावरण पाहायला मिळाले. निफ्टी मिडकॅप 100 0.06% घसरला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 मध्ये 0.06% ची वाढ झाली..RCB for Sale: विराट कोहलीची टीम विकली जाणार; अदानी होणार आरसीबीचे नवे मालक? .मीडिया-रिअल्टी क्षेत्रात मोठी विक्रीसेक्टरनिहाय पाहता आज अनेक निर्देशांक लाल रंगात बंद झाले. मीडिया आणि रिअल्टी शेअर्समध्ये सर्वाधिक विक्री झाली, तर PSU बँक आणि मेटल इंडेक्समध्ये तेजी दिसली.शेअर बाजारातील घसरणीची कारणे:RBI च्या धोरणाबाबत गुंतवणूकदार सावध:1 ऑक्टोबरला रिझर्व्ह बँकेची मौद्रिक धोरण समिती (MPC) व्याजदरांवर निर्णय घेणार आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की सध्याच्या महागाईमुळे RBI व्याजदरांत बदल करणार नाही. FII ची सततची विक्री:गेल्या 8 सत्रांपासून बाजारात परदेशी गुंतवणूकदार विक्री करत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंत FII ने सुमारे ₹32,973 कोटींची विक्री केली आहे. यामुळे बाजारातील घसरण वाढली आणि रिकव्हरी थांबली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.