Stock Market Closing: शेअर बाजारात जोरदार वाढ; सेन्सेक्स-निफ्टी विक्रमी उच्चांकावर बंद, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Closing Today: दिवाळीपूर्वी भारतीय शेअर बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी तेजी दिसली. सेन्सेक्स 484 अंकांनी आणि निफ्टी 124 अंकांनी वाढला. परदेशी गुंतवणूक, तेलाच्या घसरलेल्या किंमती आणि बँकिंग शेअर्समधील खरेदीमुळे बाजारात वाढ झाली.
Stock Market Closing Today: आज भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास परतला आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (FII) खरेदीमुळे सलग तिसऱ्या दिवशी बाजारात तेजी दिसली. तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेली घसरण आणि मोठ्या कंपन्यांमधील खरेदीमुळे बाजारातील वातावरण सकारात्मक राहिले.

