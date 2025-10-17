Stock Market Closing: शेअर बाजारात जोरदार वाढ; सेन्सेक्स-निफ्टी विक्रमी उच्चांकावर बंद, कोणते शेअर्स तेजीत?

Stock Market Closing Today: आज भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास परतला आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (FII) खरेदीमुळे सलग तिसऱ्या दिवशी बाजारात तेजी दिसली. तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेली घसरण आणि मोठ्या कंपन्यांमधील खरेदीमुळे बाजारातील वातावरण सकारात्मक राहिले..आज बँक निफ्टीने विक्रमी उच्चांक गाठला. बँक निफ्टीने 57,830.2चा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. सेन्सेक्स आणि निफ्टीने 52 आठवड्यांचा उच्चांक गाठला. निफ्टीने 25,781चा नवा 52 आठवड्यांचा उच्चांक गाठला. सेन्सेक्सने 84,172चा नवा 52 आठवड्यांचा उच्चांक गाठला.एफएमसीजी आणि कंझ्युमर ड्युरेबलमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. ऑटो आणि फार्मास्युटिकल शेअर्समध्येही खरेदी झाली, तर मिड-कॅप शेअर्समध्ये विक्री झाली. निफ्टी आयटी इंडेक्स 1.5% पेक्षा जास्त घसरला.ट्रेडिंगच्या शेवटी, सेन्सेक्स 484.53 अंकांनी म्हणजेच 0.58% ने वाढून 83,952.19 वर बंद झाला. निफ्टी 124.55 अंकांनी म्हणजेच 0.49% ने वाढून 25,709.85 वर बंद झाला..एशियन पेंट्स, M&M, ITCचे शेअर्स वाढलेआजच्या सत्रात सेन्सेक्सवरील बहुतांश शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले. एशियन पेंट्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M), भारती एअरटेल, ITC आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हरमध्ये मोठी खरेदी झाली.दुसरीकडे इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा आणि टाटा स्टीलचे शेअर्स घसरले..गुंतवणूकदारांनी कमावले 7.20 लाख कोटीगेल्या तीन व्यापार सत्रांमध्ये बाजारात सुमारे 1,880 अंकांची वाढ झाली असून गुंतवणूकदारांची संपत्ती तब्बल ₹7.20 लाख कोटींनी वाढली आहे. BSEवर लिस्टेड कंपन्यांचे एकत्रित मार्केट कॅप 14 ऑक्टोबरला ₹4,59,67,652 कोटी होते ते वाढून 17 ऑक्टोबरला ₹4,66,87,913 कोटींवर पोहोचले..RBI New Rule: एका दिवसात नाही तर फक्त 3 तासात चेक पास होणार; RBIचा मोठा निर्णय, कधी पासून लागू होणार नियम? .मिडकॅप-स्मॉलकॅपमध्ये घसरणमोठ्या कंपन्यांमध्ये तेजी असूनही मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये आज विक्रीचा दबाव दिसला. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.60% तर स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक 0.07% नी घसरला. तसेच निफ्टी FMCG, फार्मा आणि बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी झाली, तर IT, मीडिया आणि मेटल क्षेत्रात घसरण झाली..शेअर बाजारातील तेजीची प्रमुख कारणेपरदेशी गुंतवणूकदारांची खरेदी कायमFII नी गुरुवारी ₹997.29 कोटींची तर DII नी ₹4,076 कोटींची खरेदी केली. या सततच्या गुंतवणुकीमुळे बाजारात लिक्विडिटी वाढली आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला.कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घटआंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड 0.25% नी घसरून $60.94 प्रति बॅरलवर आला. तेलाच्या किंमती कमी झाल्याने भारताच्या आयात खर्चात कपात होईल आणि महागाईवर नियंत्रण राहील, ज्याचा फायदा शेअर बाजाराला होणार आहे..Gold Prediction: सोनं आणखी 30 टक्के वाढणार; पुढच्या दिवाळीपर्यंत किती होणार भाव? अॅक्सिसने वर्तवला अंदाज.दिग्गज कंपन्यांमधील खरेदीरिलायन्स इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स आणि प्रमुख बँकिंग शेअर्समध्ये खरेदी झाल्याने बाजारात तेजी दिसून आली.बँकिंग सेक्टरचा दमदार परफॉर्मन्सबँक निफ्टीने 57,828 चा नवा उच्चांक गाठला. HDFC आणि ICICI बँकेच्या चांगल्या निकालाच्या अपेक्षांमुळे तेजी दिसून आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.