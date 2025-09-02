Share Market

Stock Market Opening: सेन्सेक्स 155 अंकांच्या वाढीसह उघडला; फार्मा आणि रिअल्टीमध्ये जोरदार वाढ, कोणते शेअर्स घसरले?

Stock Market Opening Today: आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजाराने तेजीसह व्यवहार सुरू केले आहेत. सेन्सेक्स 155 अंकांनी वाढून 80,520 वर उघडला. निफ्टीच्या बाबतीतही असेच आहे. तो 28 अंकांनी वाढून 24,653 वर उघडला. बँक निफ्टी 36 अंकांनी वाढून 54,038 वर उघडला. आज सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे जवळजवळ सर्व क्षेत्रांचे निर्देशांक हिरव्या रंगात व्यवहार करत आहेत. ज्यामध्ये रिअल्टी क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून येत आहे.

