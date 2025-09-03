Stock Market Closing: शेवटच्या तासात जोरदार खरेदी; सेन्सेक्स 409 अंकांनी वाढला, कोणते शेअर्स तेजीत?

भारतीय शेअर बाजारात आज रिकव्हरी झाली. सेन्सेक्स 410 अंकांनी वाढला, तर निफ्टी 135 अंकांनी वाढून 24,715 वर बंद झाला. मेटल शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली, तर GST काऊन्सिल मिटिंगमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दिसला. निफ्टी देखील 135 अंकांच्या वाढीसह 24,700च्या वर स्थिरावला..Stock Market Closing Today: आज शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला. जीएसटी बैठकीपूर्वी बाजारात बरीच अस्थिरता होती, पण शेवटच्या तासात चांगली खरेदी झाल्यामुळे बाजार वाढीसह बंद झाला. सेन्सेक्स 409 अंकांनी वधारला. निफ्टी देखील 135 अंकांच्या वाढीसह 24,700च्या वर स्थिरावला..टाटा स्टीलसह आघाडीच्या कंपन्यांचे शेअर्स वाढलेसेन्सेक्सवरील बहुतेक शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले. टाटा स्टील, टायटन कंपनी, महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M), ट्रेंट आणि ITC या कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली. दुसरीकडे, इन्फोसिस, NTPC, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, TCS आणि पॉवर ग्रिड हे टॉप लूजर्स ठरले. निफ्टी मिडकॅप 100 मध्ये 0.65% तर स्मॉलकॅप 100 मध्ये 0.89% वाढ झाली..निफ्टी मेटल इंडेक्स आघाडीवरसेक्टोरल परफॉर्मन्स पाहता, बहुतांश इंडेक्स हिरव्या रंगात होते. सर्वात मोठी वाढ निफ्टी मेटल इंडेक्समध्ये (3% पेक्षा जास्त) झाली..GST Meeting: काय स्वस्त अन् काय महाग होणार? GST परिषदेच्या बैठकीत मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार की धक्का बसणार?.तेजीचे मुख्य कारण काय?मेटल शेअर्समध्ये खरेदी – चीनच्या 'ॲन्टी-इनव्हॉल्यूशन' धोरणामुळे जागतिक पातळीवर स्टीलच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. चीनने 2025 पर्यंत 5 कोटी टन स्टील क्षमतेत कपात करण्याची तसेच या वर्षाअखेरपर्यंत 8.5% उत्पादन कमी करण्याची योजना जाहीर केली आहे. यामुळे भारतीय मेटल कंपन्यांना फायदा होणार आहे. GST काऊन्सिल मिटिंगमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह – GST काऊन्सिलची दोन दिवसीय बैठक सुरू झाली असून FMCG आणि कंझ्युमर ड्युरेबल सेक्टरमध्ये तेजी दिसली. गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे की काही उत्पादनांवर करकपात होऊन खप वाढेल..तज्ज्ञांच्या मते, GST 2.0 मुळे भारतातील विक्रीला नवी चालना मिळू शकते. कर रचनेत साधेपणा आल्यास दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपासून ते महागड्या प्रॉडक्ट्सपर्यंतच्या किमती कमी होतील, ज्यामुळे सणासुदीच्या हंगामात मागणी वाढेल..Silver Price: चांदीला 'सोन्याचे' दिवस येणार! या वर्षात दिला सर्वात जास्त परतावा; भाव 2 लाखांवर जाणार .FAQs Q1. आज सेन्सेक्स किती वाढला?- सेन्सेक्स 409.83 अंकांनी वाढून 80,567.71 वर बंद झाला.- Sensex gained 409.83 points to close at 80,567.71.Q2. निफ्टी कोणत्या स्तरावर बंद झाला?- निफ्टी 135.45 अंकांनी वाढून 24,715.05 वर बंद झाला.- Nifty closed 135.45 points higher at 24,715.05.Q3. कोणत्या कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक वाढले?- टाटा स्टील, टायटन, M&M, ट्रेंट आणि ITC या शेअर्समध्ये सर्वाधिक खरेदी झाली.- Tata Steel, Titan, M&M, Trent, and ITC were the top gainers.Q4. निफ्टी मेटल इंडेक्स किती टक्के वाढला?- निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% पेक्षा जास्त वाढला.- Nifty Metal Index jumped over 3%.Q5. बाजारातील तेजीची मुख्य कारणे कोणती होती?- चीनच्या स्टील उत्पादन कपात धोरणामुळे मेटल शेअर्समध्ये खरेदी आणि GST काऊन्सिल मिटिंगमुळे FMCG व कंझ्युमर ड्युरेबल्स सेक्टरमध्ये तेजी आली.- Strong buying in metal stocks due to China’s steel cut policy and investor optimism from the GST Council meeting boosted the market..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.