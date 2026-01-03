Stocks to Buy : 35% पर्यंत रिटर्नची संधी! गुंतवणूकदारांसाठी एक्स्पर्ट्सनी निवडले ‘हे 3’ सुपर शेअर्स

Stocks to Buy : नवीन वर्षात शेअर बाजाराने नवा उच्चांक गाठला आहे. निफ्टी निर्देशांकाने 26,340 चा नवा ऑल-टाइम हाय केला, तर बँक निफ्टीने 60,203.75 पर्यंत मजल मारली. शुक्रवारी परदेशी गुंतवणूकदारांनी 290 कोटी रुपये तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी 677 कोटी रुपयांची खरेदी केली. बाजारातील या जोरदार तेजीच्या पार्श्वभूमीवर, शेअर बाजार तज्ञ अंबरीश बलिगा यांनी शॉर्ट टर्म, पोजिशनल आणि लॉन्ग टर्म साठी 3 उत्तम शेअर्स निवडले आहेत. यामध्ये IKIO Technologies, Himadri Speciality Chemical आणि Samhi Hotels यांचा समावेश आहे..कंपन्यांची कमाई कशी राहील?हेलिओस कॅपिटलचे फाउंडर आणि फंड मॅनेजर समीर अरोरा यांच्या मते, "2026 मध्ये कंपन्यांच्या कमाईत 14–15% पेक्षा जास्त वाढ अपेक्षित आहे. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये चांगली वाढ दिसू शकते. परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री थांबली तर लार्जकॅप शेअर्समधील घसरणही थांबेल". .Gold Rate Today : नवीन वर्षात सोन्याच्या भावात पहिल्यांदा घसरण; चांदीही झाली स्वस्त; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव .लॉन्ग टर्म – Samhi Hotelsएक्स्पर्ट अंबरीश बलिगा यांनी लॉन्ग टर्मसाठी स्मॉलकॅप Hotels & Resorts स्टॉक Samhi Hotels निवडला आहे. त्यांच्या मते, कंपनीकडे लो ते मिड-बँड ब्रँड्सचे हॉटेल्स आहेत. यात Hyatt, Sheraton, Courtyard Marriott, Holiday Inn Express, Four Points, Fairfield यांसारखे नामांकित ब्रँड्स आहेत.Samhi Hotels कडे सुमारे 4,000 रूम्स असून बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली-एनसीआर तसेच अलीकडे नवी मुंबईमध्येही त्यांचे हॉटेल्स आहेत.शेअर का खरेदी करावा?तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत कामगिरी चांगली राहण्याची अपेक्षाट्रॅव्हल आणि टुरिझम वाढत असल्याने कंपनीला मोठा फायदा होऊ शकतो.कंपनी बजेट फ्रेंडली ते लक्झरी अश्या सर्व सुविधा पुरविते. टार्गेट प्राइस9–12 महिन्यांच्या दृष्टीने खरेदीची शिफारस. टार्गेट ₹250 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो सध्याचा भाव ₹185.30 आहे. 35% वाढ होण्याची शक्यता .पोजिशनल टर्म – Himadri Speciality ChemicalHimadri Speciality Chemical ही कार्बन ब्लॅक क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आहे. कंपनी ASTM आणि स्पेशालिटी ब्लॅक असे विविध प्रॉडक्ट्स तयार करते आणि 56 देशांमध्ये तिच्या शाखा आहेत. कार्बन ब्लॅकचा वापर प्रामुख्याने टायर, ऑटोमोटिव्ह आणि नॉन-ऑटोमोटिव्ह रबर घटकांसाठी केला जातो. कंपनी टायर, अॅल्युमिनियम, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फार्मा अशा विविध उद्योगांना सेवा देते.शेअर का खरेदी करावा?हाय-मार्जिन व्हॅल्यू-अॅडेड प्रॉडक्ट्सवर सध्या लक्ष्य आहे लिथियम-आयन बॅटरीसाठी आवश्यक मटेरियलच्या उत्पादनासाठी नवीन प्लांटसुमारे 45 देशांमध्ये निर्यात.पुढील 2 वर्षांत नवे प्रॉडक्ट्स लॉन्च करण्याची योजना.टार्गेट प्राइसशेअरचा सध्याचा भाव ₹493.80 असून शेअरची किंमत ₹630 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते . त्यामुळे त्यात सुमारे 27% वाढ होण्याची शक्यता आहे. .LIC Loss : जीवन सुरक्षा देणाऱ्या LIC ची सिगारेट कंपनीत गुंतवणूक; पण बसला ११,००० कोटींचा फटका.शॉर्ट टर्म – IKIO Technologiesशॉर्ट टर्मसाठी स्मॉलकॅप कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी IKIO Technologies निवडली आहे. ही देशातील पहिली LED लाइट्सची ओरिजिनल डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चरर (ODM) आहे. LED लाइट्स व्यतिरिक्त सोलर पॅनल, फॅन रेग्युलेटर्स, स्विचेस, व्हेरिएबल्स आणि USB चार्जर्स हे प्रॉडक्ट्स आहेत.शेअर का खरेदी करावा?सुमारे 900 डोमेस्टिक आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय ग्राहक.23% निर्यात, विशेषतः मध्य आशियामध्ये मोठी मागणी.मागील तिमाहीत GST बेनिफिट मिळाला असून तिसऱ्या तिमाहीत चांगला नफा अपेक्षित टार्गेट प्राइस1–3 महिन्यांसाठी खरेदी केला जाऊ शकतो. टार्गेट किंमत ₹210 प्रति शेअरसध्याचा भाव ₹185.10Disclaimer: यातील मत ही सकाळ समूहाची नसून ती बाजारातील तज्ञांची आहेत. सकाळ केवळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.