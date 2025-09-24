Tata Group: टाटांच्या एका शेअरचे होणार 10 भाग; पाच वर्षात दिला 972 टक्के परतावा, गुंतवणूकदारांना काय फायदा होणार?

टाटा ग्रुपची कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट पहिल्यांदाच आपले शेअर्स 10 भागांमध्ये विभागणार आहे. स्टॉक स्प्लिट 1:10 प्रमाणात होणार असून, 14 ऑक्टोबर ही रेकॉर्ड डेट निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे छोटे गुंतवणूकदार कमी पैशात जास्त शेअर्स खरेदी करू शकतील..Tata Investment Corporation Share: टाटा ग्रुपची कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट आता आपले शेअर्स 10 छोट्या भागांमध्ये विभागणार आहे. हे स्टॉक स्प्लिट 1:10 च्या प्रमाणात होईल. म्हणजे 10 रुपयांचा प्रत्येक शेअर आता 1 रुपयाच्या 10 टुकड्यांमध्ये विभागला जाणार आहे..छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधीपूर्वी शेअरचा भाव महाग असल्यामुळे हा शेअर खरेदी करता येत नसे, पण आता गुंतवणूकदार कमी पैशात जास्त शेअर्स घेऊ शकतात. कंपनीचा हा निर्णय गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यास आणि शेअर्स मिळवण्यास मदत करेल..Gold Price Today: नवरात्रात सोन्या चांदीची चमक वाढली; भाव पुन्हा विक्रमी पातळीवर, काय आहे 10 ग्रॅमची किंमत?.शेअरच्या किंमतीत वाढआज 24 सप्टेंबर 2025 रोजी टाटा इन्वेस्टमेंटचा शेअर ₹8,895 पर्यंत गेला. इंट्राडेमध्ये हा शेअर ₹8,975 पर्यंत गेला, जो त्याचा नवीन 52-आठवड्यांचा उच्चांक आहे..रिकॉर्ड डेट आणि पात्रता14 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत जे लोक कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डीमॅट खात्यात नोंदणीकृत आहेत, त्यांना नवीन शेअर्स मिळतील. ज्या गुंतवणूकदारांकडे अजून भौतिक शेअर्स आहेत, त्यांनी ते डीमॅटमध्ये बदलावे किंवा 9 ऑक्टोबरपर्यंत रजिस्ट्रारकडे जमा करावे.स्टॉक स्प्लिटनंतर कंपनीचा ऑथोराइज्ड शेअर कॅपिटल 6 कोटी वरून 60 कोटी होईल. पेड-अप शेअर कॅपिटलही त्यानुसार वाढेल..शेअर रिटर्न माहितीगेल्या 5 दिवसांत या शेअरमध्ये 26% वाढ झाली आहे. गेल्या महिन्यात 17% वाढ झाली असून, 2025 मध्ये सुमारे 30% वाढ झाली आहे. गेल्या 5 वर्षांत गुंतवणूकदारांना 972% रिटर्न मिळाला आहे..Navratri Stock: नवरात्रीत हे 9 स्टॉक खरेदी करा, पुढील दसऱ्यापर्यंत होऊ शकता मालामाल; किती परतावा मिळू शकतो? .FAQs 1. स्टॉक स्प्लिट म्हणजे काय?Marathi: स्टॉक स्प्लिट म्हणजे कंपनी आपल्या एका शेअरला अनेक छोट्या शेअर्समध्ये विभागते, ज्यामुळे त्याची किंमत कमी होते आणि तो जास्त गुंतवणूकदारांना परवडतो.English: A stock split means the company divides one share into multiple smaller shares, reducing the price and making it more affordable for investors.2. टाटा इन्वेस्टमेंटचा स्टॉक स्प्लिट कधी होणार आहे?Marathi: कंपनीचा स्टॉक स्प्लिट 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.English: Tata Investment’s stock split is scheduled for October 14, 2025.3. याचा लहान गुंतवणूकदारांना कसा फायदा होईल?Marathi: शेअरची किंमत कमी झाल्याने ते कमी पैशात अधिक शेअर्स घेऊ शकतील आणि गुंतवणूक करणे सोपे होईल.English: Since the share price will drop, small investors can buy more shares with less money, making investing easier.4. रेकॉर्ड डेटपूर्वी काय करावं लागेल?Marathi: ज्या गुंतवणूकदारांकडे अजून भौतिक शेअर्स आहेत, त्यांनी ते डीमॅटमध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे.English: Investors holding physical shares must convert them into demat form before the record date.5. स्टॉक स्प्लिटनंतर शेअरच्या किंमतीवर काय परिणाम होईल?Marathi: शेअरची फेस व्हॅल्यू कमी होईल आणि प्रति शेअर किंमत घसरेल, परंतु एकूण गुंतवणुकीची किंमत बदलणार नाही.English: The face value and per-share price will decrease, but the total investment value will remain the same..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.