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Tata News: चंद्रशेखरन यांचा U-Turn? पुन्हा Tata चेअरमनपदी निवड! निर्णय होताच शेअर्स 5% वाढले; नेमकं काय घडलं?

Tata News Today: Tata Sons च्या बोर्डाने एन. चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षांसाठी चेअरमनपदावर कायम ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, काही आठवड्यांपूर्वी त्यांनी पुन्हा मुदतवाढ न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता; आता या निर्णयानंतर Tata Group च्या काही शेअर्समध्ये 5% पेक्षा जास्त तेजी पाहायला मिळाली.
Tata News N Chandrasekaran

N Chandrasekaran’s U-Turn? Reappointed as Chairman; Tata Shares Jump 5% After the Decision

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

N Chandrasekaran’s News: टाटा सन्स (Tata Sons) च्या बोर्डाने एन. चंद्रशेखरन यांना कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी आणखी पाच वर्षांची मुदत देण्यास मंजुरी दिली आहे. गेल्या महिन्यातच चंद्रशेखरन यांनी सध्याची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे बोर्डाच्या ताज्या निर्णयाने त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबत सुरू झालेल्या चर्चेला सध्या विराम मिळाला आहे.

चंद्रशेखरन यांचा सध्याचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2027 मध्ये संपणार आहे. मात्र त्यांच्या नव्या मुदतवाढीमागील नेमकी कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.

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