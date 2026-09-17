Tata News: चंद्रशेखरन यांचा U-Turn? पुन्हा Tata चेअरमनपदी निवड! निर्णय होताच शेअर्स 5% वाढले; नेमकं काय घडलं?

N Chandrasekaran’s News: टाटा सन्स (Tata Sons) च्या बोर्डाने एन. चंद्रशेखरन यांना कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी आणखी पाच वर्षांची मुदत देण्यास मंजुरी दिली आहे. गेल्या महिन्यातच चंद्रशेखरन यांनी सध्याची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा अध्यक्षपद स्वीकारण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे बोर्डाच्या ताज्या निर्णयाने त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबत सुरू झालेल्या चर्चेला सध्या विराम मिळाला आहे. चंद्रशेखरन यांचा सध्याचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2027 मध्ये संपणार आहे. मात्र त्यांच्या नव्या मुदतवाढीमागील नेमकी कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत..चंद्रशेखरन यांनी पद सोडण्याचा निर्णय का घेतला होता?एन. चंद्रशेखरन यांनी 12 ऑगस्ट 2026 रोजी Tata Sons च्या बोर्डाला आपण सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी पुनर्नियुक्तीसाठी उपलब्ध राहणार नसल्याचे सांगितले होते.त्यांच्या पुढील कार्यकाळाबाबत अनेक महिन्यांपासून अनिश्चितता होती. फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या बोर्ड बैठकीत त्यांच्या पुढील पाच वर्षांच्या कार्यकाळाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावाला सर्वांची एकमताने मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यानंतर निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. ऑगस्टमध्ये चंद्रशेखरन यांनी सुमारे सहा महिने निर्णय न झाल्याने आपण पुन्हा पदासाठी इच्छुक नसल्याचे कळवले होते.यानंतर Tata Trusts कडून त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार होती. सर दोराबजी टाटा ट्रस्टने चंद्रशेखरन यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले होते..Gold Rate Today: अमेरिकेच्या एका निर्णयाने सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती? सोन्याच्या दरात आणखी घसरण होणार?.मतभेद असल्याची चर्चाचंद्रशेखरन यांच्या पदावरून दूर होण्याच्या निर्णयानंतर टाटा ट्रस्ट आणि त्यांच्यात काही मुद्द्यांवर मतभेद असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. टाटा ट्रस्टकडे Tata Sons मध्ये सुमारे 66% हिस्सा आहे. या मतभेदांमध्ये कंपनीचे प्रशासन, भांडवलाचा वापर, टाटा समूहातील नव्या व्यवसायांची कामगिरी आणि Tata Sons च्या भविष्यातील मालकी रचनेसारख्या मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त होते..शेअर वाढलेTata Sons च्या चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीच्या निर्णयानंतर काही मिनीतानातच शेअर बाजारात Tata Sons चे शेअर वाढले. 671 रुपयांवर असणारा शेअर 15 मिनिटांतच 732 रुपयांवर पोहचला. 2 डिसेंबर 2025 रोजी 733 रुपयांवर हा शेअर होता त्यानंतर आज 10 महिन्यांनी पुन्हा 732 रुपयांवर पोहचला आहे. .Fed Rate Hike: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले; तुमच्या कर्जाच्या EMI पासून शेअर बाजार ते सोन्याच्या भावापर्यंत काय बदलणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.