Stocks To Buy: गुंतवणूकदारांना मिळणार जबरदस्त नफा; तज्ज्ञांनी सुचवले 10 शेअर्स, किती टक्के रिटर्न मिळणार?

तज्ज्ञांनी 10 शेअर्स निवडले आहेत ज्यात मोठ्या नफ्याची शक्यता आहे. हे शेअर्स वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील असून ब्रोकरेज कंपन्यांनी त्यांना टार्गेट प्राइस दिले आहे. रिलायन्स, डीमार्ट, टायटन, HAL यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 17% ते 36% पर्यंत वाढीचा अंदाज आहे..Stocks To Buy: शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. मनीकंट्रोलच्या ताज्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय आणि देशातील मोठ्या ब्रोकरेज कंपन्यांनी 10 असे शेअर्स निवडले आहेत ज्यात पुढील काही महिन्यांत मोठी वाढ होऊ शकते. हे शेअर्स वेगवेगळ्या क्षेत्रांशी संबंधित आहेत..शेअर बाजारातील जाणकारांच्या मते, या कंपन्यांचे बिझनेस मॉडेल, आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील ग्रोथ पाहता गुंतवणूकदारांना आकर्षक परतावा मिळू शकतो. मात्र, गुंतवणुकीत नेहमीच जोखीम असते, त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..EPFO 3.0: कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! EPFOमध्ये होणार 5 मोठे बदल.तज्ज्ञांनी सुचवलेले टॉप 10 शेअर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज – यूबीएसने 1750 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. जिओ आणि रिटेल बिझनेस मुळे शेअरमध्ये 26% वाढीची शक्यता. हुंडई मोटर इंडिया – सिटीने 2400 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. ग्रामीण भागातीत मागणीत वाढ, जीएसटी कपातीचा फायदा मिळू शकतो. टायटन – बर्नस्टीनने 4200 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. सोन्याच्या किमती वाढल्या तरी कंपनीत 17% वाढीची संधी. डीमार्ट (Avenue Supermarts) – सीएलएसएने 6406 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. 36% पर्यंत वाढ शक्य, दुकानांची संख्या झपाट्याने वाढतेय. बजाज फायनान्स – जेफ्रीजने 1100 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. 26% वाढीची क्षमता. ट्रेंट – एचएसबीसीने 6500 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. 23% वाढ शक्य. Zudio आणि Westside ब्रँड्स चांगली कामगिरी करत आहेत. विप्रो – नोमुराने 310 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. 23% वाढ शक्य, नुकतीच केलेली खरेदी कंपनीच्या उत्पन्नात भर घालेल. GMR एअरपोर्ट्स – सिटीने 103 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. 17% वाढीची शक्यता, दिल्लीतील जमीनीच्या भाव वाढीचा फायदा होण्याची शक्यता. अल्केम लॅबोरेटरीज – नोमुराने 6300 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. 17% वाढीची शक्यता, औषधांच्या वाढत्या मागणीमुळे फायदा होण्याची शक्यता. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (HAL) – सीएलएसएने 5436 रुपये टार्गेट ठेवले आहे. 24% वाढ शक्य, 67,000 कोटींची ऑर्डर मिळाल्याने मोठा फायदा..Zero GST Slab: कोणते खाद्यपदार्थ Zero GST Slab मध्ये येणार? पुढच्या आठवड्यात होणार मोठा निर्णय.गुंतवणूकदारांनी काय करावे?तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या कंपन्या आपापल्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करत आहेत आणि चांगला बॅकअप असल्याने त्यांचा भविष्यातील प्रवास स्थिर राहू शकतो. मात्र, मार्केटमध्ये नेहमी चढ-उतार होत असल्याने विचारपूर्वक आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे आहे.नोंद: शेअर बाजाराशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..FAQsया 10 शेअर्समध्ये गुंतवणूक का करावी?(Why should investors consider these 10 stocks?)- कारण या कंपन्या त्यांच्या क्षेत्रात मजबूत आहेत आणि ब्रोकरेज हाऊसेसने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. या शेअर्समध्ये किती वाढीची शक्यता आहे?(What is the expected growth potential in these stocks?)- तज्ज्ञांच्या मते या शेअर्समध्ये 17% ते 36% पर्यंत वाढ होऊ शकते. या लिस्टमधील सर्वात जास्त वाढीची क्षमता कोणत्या शेअरमध्ये आहे?(Which stock has the highest growth potential in the list?)- डीमार्टचा शेअर 36% पर्यंत वाढू शकतो असा अंदाज आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी काय लक्षात घ्यावे?(What should investors keep in mind before investing?)- शेअर बाजारात नेहमी जोखीम असते, त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी वित्तीय सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. कोणत्या सेक्टर्सचे शेअर्स या यादीत आहेत?(Which sectors do these recommended stocks belong to?)- या यादीत रिटेल, फायनान्स, ऑटोमोबाईल, फार्मा, IT आणि एव्हिएशन यांसारखे विविध सेक्टर्स आहेत.