Stock Market: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे शेअर बाजार हादरणार; सोमवारी बाजारात काय होणार?

US–China Trade War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिल्यानंतर जागतिक बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे. हे टॅरिफ 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे अमेरिकन आणि चीनच्या शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. आता भारतीय गुंतवणूकदारांना चिंता आहे की सोमवारी बाजारात काय होणार?.ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यात पुन्हा एकदा ट्रेड वॉरची (व्यापारयुद्ध) स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जर चीनने प्रत्युत्तरात पाऊल उचलले, तर जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील संघर्षामुळे जागतिक बाजारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, याचा परिणाम सोमवारी भारतासह इतर देशांच्या शेअर बाजारावर दिसू शकतो..अमेरिकन शेअर बाजारात मोठी घसरणशुक्रवारी वॉल स्ट्रीटमध्ये मोठी घसरण झाली. S&P 500 आणि नॅस्डॅकमध्ये 10 एप्रिलनंतरची सर्वात मोठी एकदिवसीय घसरण झाली. डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एव्हरेज 1.90% नी घसरून 45,479.60 वर आला, तर S&P 500 2.71% नी घसरून 6,552.51 वर, आणि नॅस्डॅक कंपोजिट 3.56% नी घसरून 22,204.43 वर बंद झाला..Tech Layoffs: टेक क्षेत्रातील 50,000 नोकऱ्या धोक्यात; TCSसह अनेक कंपन्या कर्मचारी कपातीच्या तयारीत, काय आहे कारण? .ट्रम्प यांनी केवळ आयातीवरील 100% टॅरिफच नव्हे, तर महत्त्वाच्या अमेरिकन सॉफ्टवेअरवर निर्यात निर्बंध लागू करण्याची घोषणाही केली आहे. त्यामुळे NVIDIA, टेस्ला, आणि Amazon सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 2% पेक्षा जास्त घसरण झाली..भारतीय बाजारात 'गॅप-डाउन' ओपनिंगचे संकेतशुक्रवारी रात्री गिफ्टी निफ्टी 0.78% नी घसरून 25,205 वर व्यवहार करत होता, ज्यावरून सोमवारी बाजारात गॅप-डाउन ओपनिंग होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील आठवड्यात सेंसेक्स आणि निफ्टी दोन्ही सुमारे 1.5% नी वाढले होते, त्यामुळे या घसरणीने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे..Enrich Money चे सीईओ आणि SEBI नोंदणीकृत तज्ज्ञ पोनमुडी आर यांनी सांगितले की आगामी आठवड्यात बाजाराची दिशा देशांतर्गत घटक, जागतिक आर्थिक संकेत, आणि कॉर्पोरेट कमाई यांवर अवलंबून असेल.त्यांनी इशारा दिला की, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध पुन्हा भडकले, तर भारतीय रुपया व उदयोन्मुख बाजारातील शेअर्सवर दबाव वाढेल..Premium|Gold Loan: गोल्ड लोनचं काळ सत्य: लोकांचे दागिने हळूहळू कसे गायब होत आहेत? .IT सेक्टरकडे लक्षपोनमुडी यांनी म्हटलं आहे की या आठवड्यात गुंतवणूकदारांचे लक्ष इन्फोसिस, HCL टेक, आणि टेक महिंद्रा यांच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालांवर असेल. निफ्टी सध्या 25,000–24,850 या रेंजमध्ये आहे.त्यांच्या मते, "25,300–25,400 हा सध्या एक शॉर्ट-टर्म रेसिस्टन्स झोन आहे. जर निफ्टीने 25,500 च्या वर क्लोजिंग केली, तर पुन्हा तेजी येऊ शकते आणि निर्देशांक 25,700–25,900 पर्यंत वाढू शकतो.".थोडक्यात सांगायचे तर, ट्रम्प यांच्या नव्या टॅरिफ घोषणेमुळे जागतिक बाजार अस्थिर झाला आहे. अमेरिकन बाजारातील घसरणीचा परिणाम सोमवारी भारतीय बाजारावरही दिसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी सावध राहावे, असे तज्ज्ञ सुचवत आहेत..