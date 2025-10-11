Share Market

Stock Market: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे शेअर बाजार हादरणार; सोमवारी बाजारात काय होणार?

US–China Trade War: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर 100% टॅरिफ लावण्याची धमकी दिल्यानंतर जागतिक बाजारात खळबळ उडाली आहे. या घोषणेमुळे अमेरिकन आणि चिनी शेअर बाजार कोसळले.
राहुल शेळके
US–China Trade War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिल्यानंतर जागतिक बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे. हे टॅरिफ 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे अमेरिकन आणि चीनच्या शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. आता भारतीय गुंतवणूकदारांना चिंता आहे की सोमवारी बाजारात काय होणार?

