Share Market

Upcoming IPO : 2026 मध्ये IPO ची लाट! पैसे तयार ठेवा; रिलायन्स जिओ, PhonePe ते Flipkart या 10 मोठ्या IPO वर बाजाराची नजर

IPO in Stock Market : शेअर बाजाराचा आवाका वाढत असताना तब्बल 190 हून अधिक कंपन्या भारतीय शेअर बाजारात पुढच्या वर्षभरात IPO आणण्याचा विचार करत आहे.
11 big ipo in Indian Stock Market next year

10 Ipo in 2026

Sakal

Vinod Dengale
Updated on

Upcoming IPO 2026 : 2025 च्या वर्षात शेअर बाजारात IPO ची त्सुनामी आली होती त्यानंतर आता 2026 मध्येही ही त्सुनामी कायम राहणार असल्याचे दिसत आहे. भारताच्या इक्विटी बाजारात वाढ होत असताना कंपन्या नवीन IPO घेऊन येत आहे आणि आपला व्यवसाय विस्तार करण्यासाठी भांडवल उभारणी करत आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
IPO
OYO IPO
indian econo
Investment Strategies in India
Stock Market Analysis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com