Upcoming IPO : 2026 मध्ये IPO ची लाट! पैसे तयार ठेवा; रिलायन्स जिओ, PhonePe ते Flipkart या 10 मोठ्या IPO वर बाजाराची नजर

Upcoming IPO 2026 : 2025 च्या वर्षात शेअर बाजारात IPO ची त्सुनामी आली होती त्यानंतर आता 2026 मध्येही ही त्सुनामी कायम राहणार असल्याचे दिसत आहे. भारताच्या इक्विटी बाजारात वाढ होत असताना कंपन्या नवीन IPO घेऊन येत आहे आणि आपला व्यवसाय विस्तार करण्यासाठी भांडवल उभारणी करत आहे. .प्राइम डेटाबेसच्या माहितीनुसार, 84 कंपन्यांना बाजार नियामक सेबीकडून मंजुरी मिळाली असून त्या IPO च्या माध्यमातून बाजारातून सुमारे ₹1.14 लाख कोटी उभारण्याची योजना आखत आहेत. तर आणखी 108 कंपन्या सेबीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून त्या सुमारे ₹1.46 लाख कोटी उभारण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे एकूणच एकूण पाहता पुढच्या वर्षात 190 हून अधिक कंपन्या IPO च्या माध्यमातून बाजारातून तब्बल ₹2.5 लाख कोटींहून अधिक भांडवल उभारणार आहेत. यामुळे पुढच्या वर्षात IPO चक्र तेजीत चालताना दिसणार आहे. यात खालील 10 IPO वर गुंतवणूकदारांची प्रामुख्याने नजर असणार आहे. .1. Reliance Jio आयपीओरिलायन्स जिओचा आयपीओ भारतीय बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या इश्यूंपैकी एक ठरू शकतो. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, गुंतवणूक बँकर्स जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे बाजारमूल्य सुमारे 170 अब्ज डॉलर्स आहे. मुकेश अंबानी यांनी ऑगस्टमध्येच सांगितले आहे की 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत Reliance Jio IPO शेअर बाजारात लिस्ट होऊ शकतो. 2. NSE आयपीओबहुप्रतिक्षित शेअर बाजार एनएसई आयपीओची गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. गेल्या महिन्यात सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी हा शेअर "नक्कीच लवकर बाजारात येईल" असा विश्वास व्यक्त केला. 3. Flipkart आयपीओ18 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) फ्लिपकार्टच्या आठ कंपन्यांच्या विलीनीकरणास मंजुरी दिली. आणि पुढच्या वर्षात या कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार असल्याने गुंतवणूकरांमध्ये उत्सुकता आहे. .4. PhonePe आयपीओबेंगळुरूस्थित डिजिटल पेमेंट्स प्लॅटफॉर्म फोनपेने ऑक्टोबरमध्ये सेबीकडे गोपनीय पद्धतीने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (म्हणजे कंपनी पहिल्यांदा शेअर बाजारात IPO आणण्यासाठीची प्रक्रिया) दाखल केला आहे, अशी माहिती आहे. कंपनी सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर (अंदाजे ₹12,000 कोटी) उभारण्याची योजना आखत असून त्यात फ्रेश इश्यू आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) यांचा समावेश असेल.5. Zepto आयपीओब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, किराणा डिलिव्हरी कंपनी झेप्टो मुंबईत सुमारे 500 कोटी डॉलरच्या आयपीओसाठी कागदपत्रे दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. हा आयपीओ फ्रेश इक्विटी इश्यू आणि विद्यमान गुंतवणूकदारांकडून सेकंडरी स्टेक विक्री असा दोन्ही स्थरावर असण्याची शक्यता आहे. 6. OYO आयपीओपीटीआयच्या अहवालानुसार, कंपनी नोव्हेंबरमध्ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखल करण्याची योजना आखत असून 7–8 अब्ज डॉलरचा आयपीओ आणण्याच्या विचारात आहे. .7. boAt आयपीओऑक्टोबर 2025 मध्ये boAt ची पालक कंपनी इमॅजिन मार्केटिंग सर्व्हिसेसला सुमारे ₹1,500 कोटींचा आयपीओ आणण्यासाठी सेबीकडून मंजुरी मिळाली आहे.8. CarDekho आयपीओबाजारातील काही अहवालानुसार, गिरनार सॉफ्टवेअर प्रा. लि. द्वारे चालवली जाणारी कारदेखो कंपनीने 2025 च्या सुरुवातीला आयपीओ कागदपत्रे दाखल करण्याचा विचार केला होता; मात्र काही कारणास्तव ही योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे..9. Hero FinCorp आयपीओकंपनी यावेळी इश्यूमध्ये ₹2,100 कोटींचा फ्रेश शेअर इश्यू करणार आहे. किरकोळ आणि एमएसएमई कर्जपुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या संस्थेला वित्तीय सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे.10. SBI Mutual Fund आयपीओपीटीआयच्या अहवालानुसार, एसबीआय म्युच्युअल फंडने प्रस्तावित आयपीओसाठी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली आहे. एसबीआयचे चेअरमन सी. एस. सेठ्टी यांनी सांगितले की एसबीआय, अमुंडी तसेच एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट लिमिटेड यांच्या संचालक मंडळांनी यासाठी 12 महिन्यांच्या कालावधीला मंजूरी दिली आहे. Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित केला असून गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.