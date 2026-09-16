Share Market

UPI New Rule: UPI व्यवहारांवर MDR चार्ज लावण्याच्या निर्णयानंतर या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी! कारण काय?

UPI MDR Charges Impact Share Market: NPCIच्या नव्या निर्णयानुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार आहे. या निर्णयानंतर Paytm आणि MobiKwikशी संबंधित शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली असून, नेमका काय बदल झाला आणि त्याचा कंपन्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो, जाणून घ्या.
UPI New Rule and Stock Market

NPCI MDR Decision Triggers Rally in Paytm, MobiKwik Shares; Know the Reason

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

UPI पेमेंटबाबत NPCIने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे बुधवारी शेअर बाजाराची सुरुवात होताच Paytm आणि MobiKwikशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. 15 ऑक्टोबरपासून 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्क्यांपर्यंत Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानंतर Paytmची मूळ कंपनी असलेल्या One 97 Communicationsचा शेअर सुमारे 4 टक्क्यांनी वाढून 1,810 रुपयांपर्यंत पोहोचला. त्याचवेळी One MobiKwik Systemsच्या शेअरमध्येही 4.70 टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो 210.32 रुपयांवर व्यवहार करत होता.

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UPI
Paytm
UPI payment changes
UPI for merchants
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