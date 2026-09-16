UPI New Rule: UPI व्यवहारांवर MDR चार्ज लावण्याच्या निर्णयानंतर या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी! कारण काय?

UPI पेमेंटबाबत NPCIने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे बुधवारी शेअर बाजाराची सुरुवात होताच Paytm आणि MobiKwikशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. 15 ऑक्टोबरपासून 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्क्यांपर्यंत Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयानंतर Paytmची मूळ कंपनी असलेल्या One 97 Communicationsचा शेअर सुमारे 4 टक्क्यांनी वाढून 1,810 रुपयांपर्यंत पोहोचला. त्याचवेळी One MobiKwik Systemsच्या शेअरमध्येही 4.70 टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो 210.32 रुपयांवर व्यवहार करत होता..UPI चा नवा नियमNPCIने निवडक UPI व्यवहारांसाठी Merchant Discount Rate (MDR) संदर्भात नवीन व्यवस्था लागू करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या नियमानुसार, 15 ऑक्टोबरपासून 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यक्ती-ते-व्यापारी म्हणजेच Person-to-Merchant (P2M) प्रकारच्या UPI व्यवहारांवर कमाल 0.4 टक्क्यांपर्यंत MDR आकारला जाऊ शकतो.मात्र, प्रत्येक व्यवहारासाठी समान MDR लागू होणार नाही. व्यवहाराच्या प्रकारानुसार दर वेगवेगळा असू शकतो, तर छोट्या व्यापाऱ्यांना काही सवलती मिळणार आहेत. सामान्य UPI वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच Person-to-Person (P2P) UPI व्यवहारांवर MDR शून्यच राहणार आहे..Paytm आणि MobiKwikमध्ये तेजीNPCIच्या या निर्णयानंतर Paytmच्या शेअरमध्ये सुरुवातीच्या व्यवहारात 4 टक्क्यांची वाढ झाली. गेल्या तीन महिन्यांत कंपनीच्या शेअरने सुमारे 56 टक्के परतावा दिला असून, एका वर्षात त्यात सुमारे 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.दुसरीकडे, One MobiKwik Systemsच्या शेअरमध्येही 4 टक्क्यांहून अधिक तेजी पाहायला मिळाली. मात्र, गेल्या एका वर्षाचा विचार केल्यास कंपनीच्या शेअरमध्ये सुमारे 36 टक्क्यांची घसरण झाली आहे..UPI मध्ये मोठी कमाईनव्या MDR व्यवस्थेमुळे UPI इकोसिस्टमसाठी मोठ्या प्रमाणात महसूल निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे विविध अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. Goldman Sachsच्या अंदाजानुसार, नव्या MDR व्यवस्थेमुळे UPI उद्योगासाठी दरवर्षी सुमारे 20,600 कोटी रुपयांचा महसूल निर्माण होऊ शकतो. या अंदाजानुसार, एकूण UPI व्यवहारांच्या मूल्यापैकी जवळपास निम्म्या व्यवहारांवर 0.4 टक्क्यांचा पूर्ण MDR लागू होऊ शकतो.JPMorganने UPIमधून मिळणाऱ्या संभाव्य वार्षिक महसुलाचा अंदाज सुमारे 17,000 कोटी रुपये व्यक्त केला आहे. यापैकी जवळपास 11,700 कोटी रुपये बँकांना मिळण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले आहे.Citiच्या अंदाजानुसार, UPI इकोसिस्टममधून दरवर्षी सुमारे 16,000 ते 17,000 कोटी रुपयांची कमाई होऊ शकते. यातील जवळपास 60 टक्के हिस्सा बँकांना, 25 टक्के UPI अॅप प्रोव्हायडर्सना आणि 15 टक्के नॉन-बँक पेमेंट एग्रीगेटर्सना मिळू शकतो..पेमेंट कंपन्यांना अतिरिक्त उत्पन्नPhonePe चे संस्थापक आणि CEO समीर निगम यांनी NPCIच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, UPI व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यांनी माहितीनुसार, भारतात दररोज सुमारे 70 ते 80 कोटी UPI व्यवहार होतात. यापैकी जवळपास 96 टक्के व्यवहार 2,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे आहेत. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर MDR मधून मिळणारे उत्पन्न पेमेंट कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चाची भरपाई करण्यास मदत करू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जात नसल्याने पेमेंट कंपन्यांवर मोठा खर्चाचा भार असल्याचे या क्षेत्रातील कंपन्यांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.