Stock Market Opening: सेन्सेक्स 600 अंकांनी घसरला; आज शेअर बाजार का कोसळत आहे?

गणेश चतुर्थीनंतरच्या पहिल्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली.सेन्सेक्स तब्बल 600अंकांनी, तर निफ्टी 173 अंकांनी खाली आला.आयटी व बँकिंग क्षेत्रातील विक्रीमुळे दबाव वाढला असून अमेरिकन टॅरिफचाही बाजारावर परिणाम होत आहे..Stock Market Opening Today: गणेश चतुर्थीच्या सुट्टीनंतर दलाल स्ट्रीट पुन्हा सुरू झाला आणि बाजार उघडताच घसरला. व्यवहाराच्या सुरुवातीपासूनच विक्रीचा दबाव दिसून आला आणि गुंतवणूकदारांचे करोडोंचे नुकसान झाले.बीएसई सेन्सेक्स 605.97 अंकांनी घसरून 80,180.57 वर आला, तर एनएसई निफ्टी 173.50 अंकांनी घसरून 24,538.55 वर पोहोचला. दोन्ही निर्देशांकांत सतत घसरण दिसून आली..कोणते शेअर्स घसरले? आजच्या व्यवहारात प्रमुख शेअर्समध्ये आयटी आणि बँकिंग क्षेत्रावर दबाव दिसून आला आहे.एचसीएल टेक्नॉलॉजीज – 2.01% घसरणएचडीएफसी बँक – 1.56% घसरणपॉवर ग्रिड – 1.48 % घसरणसन फार्मास्युटिकल्स – 1.29 % घसरणभारत इलेक्ट्रॉनिक्स – 1.27 % घसरण.कोणते शेअर्स वाढले?काही कंपन्यांमध्ये वाढ दिसून येत आहे.इटर्नल – 0.79 % वाढएशियन पेंट्स – 0.50 % वाढमारुती सुझुकी – 0.27 % वाढटायटन – 0.23 % वाढहिंदुस्थान युनिलिव्हर – 0.14 % वाढ.शेअर बाजारात घसरण का झाली?तज्ञांच्या मते, आयटी, फायनान्स आणि बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्यामुळे बाजारात दबाव वाढला. जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे चीफ इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजिस्ट डॉ. व्ही.के. विजयकुमार यांनी सांगितले की, भारतावर लागू झालेला 50% टॅरिफ हा सध्या बाजारातील मुख्य चिंतेचा विषय आहे. हा टॅरिफ अल्पकालीन धक्का असला तरी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे. मात्र, अमेरिका आणि भारत यांच्यात लवकरच यावर तोडगा निघेल अशी शक्यता आहे. .EPFO 3.0: कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! EPFOमध्ये होणार 5 मोठे बदल.त्यांनी पुढे सांगितले की, जास्त व्हॅल्युएशन आणि कमी झालेली कमाई हे बाजारातील खरे धोके आहेत. तरीही डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (DIIs) आक्रमकपणे खरेदी करत असल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) केलेली विक्री सहज पचवली जाईल..पुढचा कल काय आहे?तज्ञांचे मत आहे की, निर्यात क्षेत्राला सध्या दबावाचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे डोमेस्टिक कंझम्प्शनवर आधारित कंपन्यांचे शेअर्स गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षित आहेत.एकंदरीत, आयटी आणि बँकिंग क्षेत्रातील घसरणीसोबतच अमेरिकन टॅरिफच्या दबावामुळे शेअर बाजार कोसळला. मात्र, तज्ञांचा विश्वास आहे की ही घसरण तात्पुरती आहे आणि दीर्घकालीन भीतीचे कारण नाही..GST Reform: ब्रँडेड मिठाई, फूड प्रोडक्ट आणि कपडे सर्व स्वस्त होणार; किती टक्के GST लागणार? पुढच्या आठवड्यात मोठा निर्णय.FAQs1. आज शेअर बाजारात घसरण का झाली?(Why did the stock market fall today?)- आयटी, फायनान्स आणि बँकिंग क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील विक्रीमुळे तसेच अमेरिकन टॅरिफच्या दबावामुळे बाजारात घसरण झाली.2. सेन्सेक्स आणि निफ्टी किती अंकांनी घसरले?(How much did Sensex and Nifty fall?)- सेन्सेक्स 605.97 अंकांनी घसरून 80,180.57 वर आला, तर निफ्टी 173.50 अंकांनी घसरून 24,538.55 वर पोहोचला.3. कोणते शेअर्स सर्वाधिक घसरले?(Which stocks were the top losers?)- एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, एचडीएफसी बँक, पॉवर ग्रिड, सन फार्मा आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हे प्रमुख शेअर्स घसरले होते.4. कोणते शेअर्स तेजीत होते?(Which stocks were the top gainers?)- इटर्नल, एशियन पेंट्स, मारुती सुझुकी, टायटन आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर हे काही मोजके शेअर्स तेजीत होते.5. पुढील काळात गुंतवणूकदारांनी काय करावे?(What should investors do going forward?)- तज्ञांच्या मते, जास्त भाव असणाऱ्या स्मॉलकॅप्सऐवजी वाजवी भावात उपलब्ध असलेल्या लार्जकॅप्स व डोमेस्टिक कंझम्प्शन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे सुरक्षित ठरेल..