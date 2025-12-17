Year-Ender 2025 : क्रॅश ते कमबॅक! 2025 मधील शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची झोप उडविणारे टॉप 10 चढ-उतार

Indian Stock Market : भारतीय शेअर बाजार चढ-उतारांमुळे नेहमीच चर्चेत असतो. 2025 मधील हे महत्त्वाचे 10 चढ-उतार आहेत ज्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार कधी मालामाल झालेत तर कधी त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. 1. एकाच दिवसात सेन्सेक्स तब्बल 5,931 अंकांनी कोसळला शेअर बाजारातील बीएसई सेन्सेक्स निर्देशांक 2004 नंतर पहिल्यांदाच एवढा मोठ्या प्रमाणात कोसळला. 4 जून 2025 रोजी सेन्सेक्स तब्बल 5,931 अंकांनी म्हणजेच 8.5% घसरला, तर निफ्टीतही 6.5 टक्क्यांची घसरण झाली. परदेशी गुंतवणूकदारांनी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सची जोरदार विक्री केल्याने बाजारात एवढी घसरण झाली. .2. सेन्सेक्समध्ये 11.79% घसरणसेन्सेक्सने सप्टेंबर 2024 मध्ये आपला उच्चांक नोंदविला होता त्यानंतर मार्च 2025 मध्ये सेन्सेक्सने नीचांक नोंदविला. या दरम्यान सेन्सेक्समध्ये तब्बल 11.79 टक्क्यांची घसरण झाली. निफ्टी 50 निर्देशांकही या काळात 13 टक्क्यांनी घसरला.एफआयआयने 2.18 लाख कोटी रुपये काढून घेतल्याने तब्बल 1 ट्रिलियन रुपयांचे मार्केट कॅप उडाले. देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्सनी काही प्रमाणात हा दबाव कमी केला..3. 26 ऑगस्टला तब्बल 800 अंकांची घसरण 26 ऑगस्टला व्यवहारदारम्यान सेन्सेक्स तब्बल 800 अंकांनी घसरून 80,854 वर बंद झाला. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि FII विक्रीमुळे ही घसरण झाली होती. 4. FII ची 2.18 लाख कोटींची विक्रमी विक्री2025 मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून 2.18 लाख कोटी रुपये काढले. त्याचवेळी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) 3.5 लाख कोटी रुपयांची खरेदी केली. या खरेदीत म्युच्युअल फंड्सला सर्वाधिक मागणी होती. .5. जुलै 2025 मध्ये सेन्सेक्स निफ्टी 10% पेक्षा जास्त वाढले २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर जुलै महिन्यात शेअर बाजारात जबरदस्त तेजी आली. निफ्टी निर्देशांक 15%, तर सेन्सेक्स 12 टक्क्यांनी वाढला. शासनाने पायाभूत सुविधा खर्चात केलेली वाढ आणि कर सवलतींमुळे बाजारात वाढ दिसून आली होती. विशेष म्हणजे यावेळी पीएसयू बँक शेअर्स 25 टक्क्यांनी, तर संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्स 30 टक्क्यांनी वाढले. 6. रेपो दरात 50 बेसिस पॉइट्सची कपात ऑक्टोबर 2025 मध्ये मौद्रिक धोरण समितीने रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. यामुळे केवळ दोन दिवसांत निफ्टी 4.2 टक्क्यांनी वाढला, तर बँक निफ्टीत 8.5 टक्क्यांची उसळी पाहायला मिळाली. सोबतच ऑटो क्षेत्रातील शेअर्स 10 ते 12 टक्क्यांनी वाढले. .Share Market IPO : गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! या आठवड्यात येत आहेत 4 नवे IPO; कोणते आणि कधी ते जाणून घ्या!.7. 7 महिन्यांनंतर FIIची मोठी खरेदी२०२५ मध्ये सात महिन्यांच्या विक्रीनंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये FII ने अवघ्या एका आठवड्यात 45 हजार कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. यामुळे मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक 5 ते 7 टक्क्यांनी वाढले. म्युच्युअल फंड्समध्येही त्याच काळात 25 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. या सर्व घडामोडींमुळे काही दिवसांतच बाजार भांडवलात तब्बल 15 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली.8. 25% घसरणीमुळे सार्वजनिक बँकिंगवर संकटजुलै 2025 च्या उच्चांकापासून ऑक्टोबरमधील नीचांकापर्यंत पीएसयू बँक शेअर्स तब्बल 25 टक्क्यांनी कोसळले. निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांक 5,200 अंकांच्या खाली गेला. मात्र या काळात खासगी बँकांनी चांगली कामगिरी केली..9. नोव्हेंबरनंतर मोठी तेजी नोव्हेंबरच्या नीचांकानंतर सेन्सेक्स 5,000 अंकांनी वाढला, तर निफ्टीत 8 टक्क्यांची वाढ झाली. आयटी क्षेत्राने यात सर्वात मोठी मजल मारली. TCS आणि Infosys यांनी मिळून बाजारात 60 हजार कोटींचे मार्केट व्हॅल्यू वाढवले. SIP मधून येणारी गुंतवणूक दरमहा 25 हजार कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. एकंदरीत बाजाराचा कल बघता परदेशी गुंतवणूकदार खरेदीकडे वळले..Multibagger Stock : 3000% पेक्षा जास्त रिटर्न! अवघ्या 3 महिन्यांत गुंतवणूक दुप्पट; सोमवारी या मल्टीबॅगर शेअरवर नजर.10. 2025 मध्ये निफ्टी12% वाढला वर्षभरात शेअर बाजारात अनेक वेळा घसरण होऊनही निफ्टी 50 निर्देशांकाने 2025 मध्ये 12 टक्के वाढ नोंदविली आहे. यासोबतच, मिडकॅप निर्देशांक 18%, तर स्मॉलकॅप 22 टक्क्यांनी वाढला. विशेष म्हणजे म्युच्युअल फंडांमध्ये तब्बल 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. फआयआयने जरी 1.5 लाख कोटी रुपये काढून घेतले, तरीही भारतीय शेअर बाजाराने आपली ताकद दाखवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.