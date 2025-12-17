Share Market

Year-Ender 2025 : क्रॅश ते कमबॅक! 2025 मधील शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची झोप उडविणारे टॉप 10 चढ-उतार

Indian Stock Market : वर्षभरात अर्थसंकल्प, RBI व्याजदर कपात, अमेरिकन फेड आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या हालचालींमुळे भारतीय शेअर बाजार सतत अस्थिर राहिला आहे.
biggest single day crash to sharp rallies in stock market

Stock Market 2025

Sakal

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market : भारतीय शेअर बाजार चढ-उतारांमुळे नेहमीच चर्चेत असतो. 2025 मधील हे महत्त्वाचे 10 चढ-उतार आहेत ज्यामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार कधी मालामाल झालेत तर कधी त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले.

1. एकाच दिवसात सेन्सेक्स तब्बल 5,931 अंकांनी कोसळला

शेअर बाजारातील बीएसई सेन्सेक्स निर्देशांक 2004 नंतर पहिल्यांदाच एवढा मोठ्या प्रमाणात कोसळला. 4 जून 2025 रोजी सेन्सेक्स तब्बल 5,931 अंकांनी म्हणजेच 8.5% घसरला, तर निफ्टीतही 6.5 टक्क्यांची घसरण झाली. परदेशी गुंतवणूकदारांनी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सची जोरदार विक्री केल्याने बाजारात एवढी घसरण झाली.

