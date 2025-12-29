Zepto IPO : झेप्टोचा मोठा प्लॅन! स्विगी आणि झोमॅटोच्या पावलावर पाऊल टाकणार झेप्टो; 11,000 कोटींचा IPO येणार?

Zepto stock market listing : भारतात सध्या क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची युनिकॉर्न कंपनी झेप्टो (Zepto) ने सुमारे ११,००० कोटी रुपये उभारण्यासाठी आपला IPO सेबीकडे दाखल केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सच्या माहितीनुसार, झेप्टोने IPO साठीचा हा अर्ज गोपनीय मार्गाने दाखल केला आहे. .कंपनीचे पुढील वर्षी म्हणजेच २०२६ मध्ये शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्याचे लक्ष्य असून, असे झाल्यास झेप्टो ही भारतीय शेअर बाजारात पदार्पण करणाऱ्या सर्वात यंग स्टार्टअप्सपैकी एक ठरू शकते. लिस्टिंग झाल्यास झेप्टोचा समावेश आधीच बाजारात लिस्ट असलेल्या झोमॅटो आणि स्विगी या प्रतिस्पर्धी क्विक कॉमर्स कंपन्यांमध्ये होईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, झेप्टोने इक्विटी शेअर्सच्या IPO संदर्भात प्री-फाइल्ड 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' (DRHP) सेबी आणि स्टॉक एक्सचेंजेसकडे दाखल केला आहे..Gold Rate Today : आठवड्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीही सलग दुसऱ्या दिवशी स्वस्त; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव? .गोपनीय प्री-फाइलिंग मार्ग म्हणजे काय?या मार्गामुळे कंपनीला IPO चे कागदपत्र सार्वजनिक न करता सेबीकडे पाठवून प्राथमिक अभिप्राय घेता येतो. या मार्गाचा वापर केल्यास IPO प्रक्रियेत बाजारातील परिस्थितीनुसार तयारी करता येते, त्यामुळे अनेक कंपन्या सध्या हा मार्ग स्वीकारत आहेत.झोमॅटो आणि क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिट ची मालकी असलेली Eternal कंपनी २०२१ मध्ये शेअर बाजारात लिस्ट झाली होती. तर इन्स्टामार्ट चालविणाऱ्या स्विगी कंपनीने, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये शेअर बाजारात लिस्टिंग केले आहे..खासगी गुंतवणुकीचा पाठिंबाझेप्टोच्या या IPO तयारीमागे मजबूत खासगी गुंतवणूक आहे. सध्या झेप्टोचे मूल्यांकन 7 अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे ५८,००० कोटी रुपये) इतके आहे. कंपनीने स्थापनेपासून आतापर्यंत एकूण १.८ अब्ज डॉलर (सुमारे १६,००० कोटी रुपये) इतका निधी नामांकित गुंतवणूकदारांकडून उभारला आहे. झेप्टोने ऑगस्ट २०२३ मध्ये युनिकॉर्न दर्जा मिळवला होता. तेव्हा झालेल्या सीरिज E फंडिंगमध्ये कंपनीने २०० दशलक्ष डॉलर उभारले आणि कंपनीची वॅल्यू तब्बल १.४ अब्ज डॉलर इतकी झाली..Multibagger Stock : कंडोम कंपनीचा शेअर सुसाट! एका वर्षात दिला 500% रिटर्न; तुमची गुंतवणूक आहे का? पुढे काय होणार? .१० मिनिटांत किराणा डेलिव्हरी मॉडेलस्टॅनफोर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेतलेले आदित पलिचा आणि कैवल्य वोहरा यांनी स्थापन केलेल्या झेप्टोने १० मिनिटांत किराणा डेलिव्हरी मॉडेलसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये वेगाने विस्तार केला आहे.सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, झेप्टोकडे ९०० हून अधिक स्टोअर्स होते. या काळात कंपनीने एकूण विक्री सुमारे ३ अब्ज डॉलर म्हणजेच २६,००० कोटी रुपये इतकी केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.