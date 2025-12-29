Share Market

Zepto IPO : झेप्टोचा मोठा प्लॅन! स्विगी आणि झोमॅटोच्या पावलावर पाऊल टाकणार झेप्टो; 11,000 कोटींचा IPO येणार?

Zepto IPO Listing in 2026: सुमारे सहा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली झेप्टो कंपनी भारतीय शेअर बाजारात IPO आणणाऱ्या सर्वात तरुण स्टार्टअप्सपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.
Zepto Files Confidential IPO Papers With Sebi to Raise Rs 11,000 Crore, Targets Stock Market Listing Next Year

Vinod Dengale
Zepto stock market listing : भारतात सध्या क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची युनिकॉर्न कंपनी झेप्टो (Zepto) ने सुमारे ११,००० कोटी रुपये उभारण्यासाठी आपला IPO सेबीकडे दाखल केला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सच्या माहितीनुसार, झेप्टोने IPO साठीचा हा अर्ज गोपनीय मार्गाने दाखल केला आहे.

