Silver Investment Guide 2026 : चांदीच्या गुंतवणुकीत २०२५ मध्ये प्रचंड वाढ, २०२६ साठी आश्वासने कायम

डॉ. वीरेंद्र ताटके - गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकवर्ष २०२५मध्ये गुंतवणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांमध्ये चांदीने इतर उमेदवारांवर मात करत प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला. एका वर्षात तब्बल १५० टक्क्यांचा परतावा मिळवून चांदीने वर्षाच्या शेवटी 'मी पुन्हा येईन' असा नारा लावत २०२६ साठी गुंतवणूकदारांना पुन्हा एकदा गेल्या वर्षातील आश्वासने दिली आहेत. चांदीने २०२५ मध्ये कोणत्या आश्वासनांची पूर्तता केली होती ते पाहू या..चांदीने २०२५ वर्षाच्या सुरुवातीलाच सांगितले होते, की औद्योगिक उत्पादनात तिच्या वापरात मोठी वाढ होणार आहे. सौर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहने, हरित ऊर्जा उत्पादनांमध्ये चांदीचा वापर अधिक होऊ लागल्याने मागणी वाढणार आहे. व्याजदरातील चढ-उतार, जागतिक स्तरावरील राजकीय तणाव या कारणांमुळे गुंतवणूकदाररूपी मतदार चांदीलाच मत देतील, असा अंदाज वर्षाच्या सुरुवातीला व्यक्त होत होता. दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करत चांदीने वर्षातील प्रत्येक फेरीत प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केली. इतकेच काय पण, सोन्यासारख्या तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्यालादेखील चांदीने मताधिक्क्यात खूप मागे टाकले..२०२६मध्ये मत कोणाला?वर्ष २०२५ मधील स्थिती २०२६ मध्येदेखील थोड्याफार फरकाने तशीच सुरू राहील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यातच जागतिक पातळीवर अमेरिका-व्हेनेझुएला संघर्षासारखे प्रसंग पुन्हा उभे राहिले, तर गुंतवणूकदाररूपी मतदार पुन्हा चांदीसारख्या सुरक्षित उमेदवाराकडे मोर्चा वळवतील. अर्थात, २०२५ प्रमाणेच या वर्षीदेखील चांदीला तेवढेच मताधिक्य मिळेल म्हणजेच गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही चांदी १५० टक्क्यांचा परतावा देईल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्यामुळे अल्पकाळात कदाचित चांदीतील गुंतवणूक उत्तम परतावा देणार नाही; परंतु दीर्घकाळासाठी एक उत्तम गुंतवणूक पर्याय म्हणून चांदीकडे पाहता येईल..Premium|Stock market forecast 2025 : शेअर बाजाराची धडधड वाढली; अमेरिकेतील हालचाली आणि रुपयाची घसरण; येत्या वर्षात काय असेल गुंतवणुकीचे गणित?.डिजिटल चांदीचा विचार करासराफांच्या दुकानात जाऊन चांदी खरेदी करणे हा पारंपरिक पर्याय असला, तरी व्यवहारामधील पारदर्शकतेची दरवेळी खात्री देता येत नाही; तसेच त्यासाठी वेळ आणि श्रम खर्ची पडतात. याला पर्याय म्हणून डिजिटल चांदीला मत देण्याची सोय झाली आहे. डिजिटल चांदी खरेदी करण्याचे दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे सिल्व्हर ईटीएफ! याच्या मदतीने थेट बाजारातून चांदी खरेदी करून आपण डी-मॅट खात्यात ठेवू शकतो. अर्थातच त्यासाठी आपले डी-मॅट खाते असणे आवश्यक आहे. आपल्या देशातील सर्व सिल्व्हर ईटीएफ हे 'सेबी'च्या नियंत्रणाखाली येतात. यातील व्यवहार पारदर्शक आणि सुरक्षित असतात. यामध्ये आपण एकरकमी गुंतवणूक करू शकतो; तसेच काही ब्रोकर यामध्ये 'एसआयपी' गुंतवणुकीची सुविधाही देतात. दुसरा पर्याय म्हणजे सिल्व्हर फंड ऑफ फंड्समध्ये गुंतवणूक करणे. असे फंड सिल्व्हर ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करतात. थोडक्यात, सिल्व्हर फंड ऑफ फंडच्या मदतीने आपण अप्रत्यक्षपणे सिल्व्हर ईटीएफमध्ये प्रवेश करू शकतो. त्यासाठी डी-मॅट खात्याची आवश्यकता नसते आणि महत्त्वाचे म्हणजे 'एसआयपी' सुविधा अगदी सहजपणे उपलब्ध असते..थेट बाजारातून डिजिटल चांदी खरेदी करायची असेल आणि त्यासाठी थोडा वेळ नियमितपणे देणे शक्य असेल, तर सिल्व्हर ईटीएफ हा पर्याय योग्य आहे, तर थोडा अधिक खर्च करून; पण नियोजनबद्ध पद्धतीने 'एसआयपी'च्या माध्यमातून चांदी खरेदी करायची असेल, तर सिल्व्हर फंड ऑफ फंड्स हा पर्याय योग्य आहे. खरेदीचा पर्याय कोणताही असला, तरी 'विचार करा पक्का आणि चांदीवर मारा शिक्का' हे धोरण दीर्घकाळासाठी स्वीकारले पाहिजे, हे नक्की!