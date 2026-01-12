Sakal Money

Silver Investment Guide 2026 : चांदीच्या गुंतवणुकीत २०२५ मध्ये प्रचंड वाढ, २०२६ साठी आश्वासने कायम

Commodity Market Trends : वर्ष २०२५ मध्ये १५०% परतावा देणाऱ्या चांदीमध्ये २०२६ मध्येही गुंतवणुकीची मोठी संधी असून, सुरक्षिततेसाठी सिल्व्हर ईटीएफ किंवा फंड ऑफ फंड्सद्वारे डिजिटल गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. वीरेंद्र ताटके - गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक

वर्ष २०२५मध्ये गुंतवणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांमध्ये चांदीने इतर उमेदवारांवर मात करत प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला. एका वर्षात तब्बल १५० टक्क्यांचा परतावा मिळवून चांदीने वर्षाच्या शेवटी ‘मी पुन्हा येईन’ असा नारा लावत २०२६ साठी गुंतवणूकदारांना पुन्हा एकदा गेल्या वर्षातील आश्वासने दिली आहेत. चांदीने २०२५ मध्ये कोणत्या आश्वासनांची पूर्तता केली होती ते पाहू या.

