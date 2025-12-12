Silver Price Today : अरे बापरे! चांदीचा भाव 2 लाखांवर; वर्षात दिला तब्बल 121% रिटर्न! भाव आजून वाढणार का?

Silver Price Record High : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) चांदीच्या किमतींनी इतिहासात पहिल्यांदाच प्रति किलो ₹2 लाखांचा टप्पा पार केला आहे. आज MCX वर चांदीचा भाव ₹2,00,362 प्रति किलो झाला, जो कालच्या ₹1,98,942 किंमतीपेक्षा ₹1,420 ने जास्त आहे.Goodreturns च्या माहितीनुसार, सराफा बाजारात कालच चांदीचा भाव ₹2,01,000 झाला होता जो आज तब्बल ₹2,04,000 झाला आहे. .मोठ्या तेजीचे संकेतइंडिया बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशनच्या उपाध्यक्षा अक्षा कंबोज यांच्या मते, "चांदीचा भाव वाढत आहेत कारण औद्योगिक उत्पादनाच्या व्यापारासाठी सकारात्मक संकेत मिळत आहेत आणि डॉलर कमजोर होत आहे. त्यामुळे औद्योगिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या मागणीकडे बघता ही परिस्थिति सकारात्मक राहील अशी अपेक्षा आहे.".वर्षात 121% रिटर्न 2025 मध्ये चांदीने 121 टक्के रिटर्न दिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चांदीच्या किमतींमध्ये हा अभूतपूर्व वाढ होण्यामागे औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती मागणी आहे. त्याचबरोबर, सोन्याच्या किमतींमध्येही चांगली हालचाल दिसून आली आहे. अॅक्सिस म्युच्युअल फंडच्या अहवालानुसार, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स आणि सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रांमुळे चांदीची मागणी वाढली आहे, जी सतत विस्तारत आहे. चांदीवर गुंतवणूकदारांचा कमोडिटीजमध्ये रोटेशन आणि इतर धातूंमध्ये मजबूत गतीचा परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे एकूण बाजारपेठेतील मनोवृत्ती उठली आहे..Rupee vs Dollar : रुपया रोज का घसरतोय? डॉलर एवढा का महागतोय? त्यामुळे सोन्याचे भाव का वाढतात? जाणून घ्या पैशाच्या ABCD मागचं सत्य.भाव वाढीचे कारण चांदीच्या भाव वाढीचे कारण म्हणजे भूराजकीय तणाव, अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाची चिंता, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती मागणी, केंद्रीय बँकांची मोठी खरेदी आणि ETFs मध्ये मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक हे आहे. .Udyogini Scheme: महिलांसाठी सरकारची खास योजना! गॅरंटीशिवाय दिलं जातंय 3 लाखांचे कर्ज; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा .45 वर्षांचा विक्रम मोडलाएक्सिस सिक्युरिटीजच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये 20% पेक्षा जास्त रिटर्न दिल्यानंतर चांदीने 2025 मध्ये आपला सुवर्णकाळ सुरू ठेवला. किंमतींनी 1979 नंतरची 100% पेक्षा जास्त उच्चतम वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. चांदी अनेक वर्षांच्या कंसोलिडेशन फेजमधून बाहेर आली आहे, जी दीर्घकाळासाठी तेजीचे प्रारंभिक संकेत देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.