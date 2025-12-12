Sakal Money

Silver Price Today : अरे बापरे! चांदीचा भाव 2 लाखांवर; वर्षात दिला तब्बल 121% रिटर्न! भाव आजून वाढणार का?

MCX Silver Rate In India : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर आज पहिल्यांदाच चांदीचा भाव 2 लाख रुपये प्रति किलोच्या पुढे गेला आहे. पुढेही भाव वाढत राहण्याची शक्यता आहे.
Silver Price Record High : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) चांदीच्या किमतींनी इतिहासात पहिल्यांदाच प्रति किलो ₹2 लाखांचा टप्पा पार केला आहे. आज MCX वर चांदीचा भाव ₹2,00,362 प्रति किलो झाला, जो कालच्या ₹1,98,942 किंमतीपेक्षा ₹1,420 ने जास्त आहे.

Goodreturns च्या माहितीनुसार, सराफा बाजारात कालच चांदीचा भाव ₹2,01,000 झाला होता जो आज तब्बल ₹2,04,000 झाला आहे.

