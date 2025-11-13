Premium|Smart Investment : डॉक्टरांनी स्मार्ट गुंतवणूक कशी करावी?

पंकज पाटीलfincircleindia@gmail.comम्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक हा संपत्तीवाढीचा एक उत्कृष्ट पर्याय असला, तरी त्यासाठी फक्त पैसे गुंतवणे पुरेसे नाही. तुमची आर्थिक स्थिती, उद्दिष्टे आणि मानसिक तयारी यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला, तरच दीर्घकालीन लाभ मिळतो. व्यग्र वेळापत्रक, रुग्णांची जबाबदारी आणि अनिश्चित आपत्कालीन परिस्थितीत गुंतवणुकीचा विचार करणे थोडे अवघड वाटू शकते; पण योग्य पद्धतीने नियोजन केल्यास तुम्ही आर्थिक सुरक्षिततेकडे आत्मविश्वासाने वाटचाल करू शकता आणि तुमच्या रुग्णसेवेच्या प्राधान्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित ठेवू शकता. डॉक्टरांनी म्युच्युअल फंडांमध्ये शहाणपणाने गुंतवणूक कशी करावी, याविषयी सविस्तर समजून घेऊ या..१) जोखीम घेण्याची क्षमता समजून घ्या. डॉक्टर म्हणून दररोज तुम्ही रुग्णाचे रोगनिदान करताना किंवा उपचार ठरवताना जोखीम मूल्यांकन करता, त्याचप्रमाणे गुंतवणुकीतही जोखीम समजून घेणे आवश्यक आहे. इतर डॉक्टर काय/कसे गुंतवत आहेत, ते पाहून तुम्हीही तशीच गुंतवणूक करावी असे नाही. तुमची जोखीम घेण्याची क्षमता पुढील घटकांवर अवलंबून असते - स्थिर पगार की अस्थिर उत्पन्न? (सार्वजनिक सेवा की खासगी प्रॅक्टिस?)कुटुंबावर असलेली आर्थिक जबाबदारीशिक्षण कर्ज, घराचे हप्ते किंवा इतर कर्जआपत्कालीन निधी उपलब्ध आहे का?.Premium|Delhi Blast : दिल्ली बॉम्बस्फोटात डॉक्टरांना अटक का होतेय? व्हाइट कॉलर दहशतवाद म्हणजे काय?.बाजारातील चढ-उतार पाहून मानसिक अस्वस्थता येते का?तुम्ही कारर्किदीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असाल, तर थोडी जास्त जोखीम घेऊन इक्विटी फंडांमध्ये गुंतवणूक करू शकता; पण निवृत्ती जवळ आलेली असेल किंवा जबाबदाऱ्या जास्त असतील, तर हायब्रिड किंवा डेट फंड तुमच्यासाठी अधिक योग्य ठरू शकतात. इतरांच्या गुंतवणुकीचे अंधानुकरण करू नका. प्रत्येकाचे आर्थिक प्रोफाइल वेगळे असते..२) गुंतवणूक आर्थिक उद्दिष्टांच्या कालमर्यादेनुसार करा.डॉक्टर म्हणून तुम्ही अनेक आर्थिक उद्दिष्टांसाठी काम करता. म्हणजे घर खरेदी करणे, मुलांचे शिक्षण, निवृत्तीसाठी निधी तयार करणे किंवा स्वतःच्या प्रॅक्टिसचा विस्तार करणे. तुमची ही उद्दिष्टे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन प्रकारांमध्ये विभाजित करा. अल्पकालीन उद्दिष्टे (१-३ वर्षे) : भांडवल सुरक्षित राहण्यासाठी डेट फंड किंवा अल्पकालीन उत्पन्न योजना योग्य असते. मध्यमकालीन उद्दिष्टे (३-७ वर्षे) : स्थिरता आणि वाढ दोन्ही हवे असल्यास हायब्रिड किंवा बॅलन्स्ड फंड हा योग्य पर्याय आहे. दीर्घकालीन उद्दिष्टे (७ वर्षांपेक्षा जास्त) : निवृत्ती नियोजन किंवा संपत्तीनिर्मितीसाठी इक्विटी फंड उत्तम असतात. सुरुवातीला बाजारात चढ-उतार झाले, तरी कालौघात चांगले परतावे मिळण्याची शक्यता असते. उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा स्पष्ट असली, की बाजारातील चढ-उतारांमुळे घाबरून निर्णय घेण्याची शक्यता कमी होते..३) म्युच्युअल फंडांचे परतावे एफडीसारखे नसतात.फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये (एफडी) जसे दरमहा किंवा दरवर्षी ठरलेले व्याज मिळते, तसे म्युच्युअल फंडांमध्ये नसते. विशेषतः इक्विटी फंडांमध्ये बाजाराच्या चढ-उतारामुळे परतावे अनिश्चित असतात. उदा. एका वर्षात तुमची गुंतवणूक १५ टक्के वाढू शकते, पुढच्या वर्षी त्यात आठ टक्के घट होऊ शकते आणि त्यानंतर पुन्हा वाढू शकते. ही चढ-उताराची प्रकृती अस्थिर वाटली, तरी दीर्घकाळात योग्य नियोजन केल्यास फायदा मिळतो. ही गोष्ट आधीच समजून घेतल्यास बाजार मंदावल्यावर घाबरून गुंतवणूक थांबविण्याची गरज नाही..Premium| Maharashtra economy : राज्याच्या विकासासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाची गरज .४) संयम ठेवा, अपेक्षा वास्तववादी ठेवा.डॉक्टर म्हणून तुम्हाला माहिती आहे, की उपचारांना वेळ लागतो. त्याचप्रमाणे गुंतवणुकीतही संयम आणि सातत्य आवश्यक असते. इतिहास पाहिल्यास इक्विटी फंडांनी दीर्घकालीन सरासरी १२ टक्के ते १५ टक्के परतावा दिला आहे; पण प्रत्येक वर्षात तो परतावा सारखा राहीलच, असे नाही. डेट फंड सहा ते आठ टक्क्यांदरम्यान स्थिर परतावा देतात. अल्पकाळात भरपूर पैसा मिळवण्याची अपेक्षा केली, तर तुम्हाला निराशा येऊ शकते, अस्थिरता वाटू शकते. अपेक्षा वास्तववादी ठेवल्यास तुम्ही दीर्घकाळ गुंतवणूक करण्यास तयार राहाल..५) कंपाउंडिंगसाठी वेळ द्या.कंपाउंडिंग म्हणजे फक्त मूळ गुंतवणुकीवर परतावा मिळणे नव्हे, तर त्या परताव्यावरही पुन्हा परतावा मिळत जाणे होय. उदा. दरमहा १५ हजार रुपये गुंतवून आणि सरासरी १२ टक्के वार्षिक परतावा मिळाल्यास २० वर्षांत तुमची गुंतवणूक एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकते. सुरुवातीला वाढ मंद वाटते; पण काळानुसार त्याचा परिणाम लक्षणीय वाढतो. बाजारातील प्रत्येक मंदीमध्ये गुंतवणूक थांबवली, तर मात्र कंपाउंडिंगचा लाभ मिळणार नाही. दीर्घकालीन गुंतवणुकीत सातत्य आणि संयम ही यशाची गुरुकिल्ली आहे..६) तुमच्या गरजेनुसार गुंतवा. इतरांचे अनुकरण करू नका.प्रत्येक रुग्णासाठी उपचारांची योजना वेगळी असते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योजना वेगळी असते. सरकारी सेवेत असलेले डॉक्टर पगार आणि निवृत्ती योजना लक्षात घेऊन जास्त जोखीम घेऊ शकतात. तरुण रेसिडेंट डॉक्टर शिक्षण कर्ज आणि घरखर्च लक्षात घेऊन सुरक्षित पर्याय निवडतील. खासगी प्रॅक्टिस करणारे विशेषज्ञ स्थिरता आणि वाढ यांचा समतोल राखणारी योजना निवडतील.स्वतःची आर्थिक परिस्थिती, उद्दिष्टे आणि मानसिक तयारी यावर आधारित गुंतवणूक योजना तयार करणे महत्त्वाचे आहे.डॉक्टरांसाठी गुंतवणुकीपूर्वीची चेकलिस्टपुढील चेकलिस्ट वापरून तुम्ही गुंतवणुकीपूर्वी आत्मपरीक्षण करू शकता. १. जोखीम घेण्याची क्षमता तपासा. बाजारातील चढ-उतार पाहून मी घाबरत नाही ना? माझे उत्पन्न स्थिर आहे की अस्थिर? कुटुंबावर आर्थिक जबाबदारी आहे का?२. आर्थिक उद्दिष्टे स्पष्ट करा. मी कोणत्या उद्दिष्टासाठी गुंतवणूक करतोय? त्या उद्दिष्टाची कालमर्यादा किती आहे? मला किती भांडवल लागेल आणि कधी?३. गुंतवणुकीसाठी योग्य कालमर्यादा ठरवा. अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी मी सुरक्षित पर्याय निवडतोय का? मध्यमकालीन उद्दिष्टांसाठी संतुलित फंड योग्य आहे का? दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी मी इक्विटी फंडात सातत्य ठेवू शकतो?४. अपेक्षा वास्तववादी ठेवा. मी झटपट जास्त पैसे मिळवण्याचा मोह टाळतोय का? बाजारातील मंदीतही मी संयम राखू शकतो का? दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रित करतोय का?५. वैयक्तिक गरजेनुसार गुंतवा. माझे उत्पन्न, जबाबदाऱ्या आणि मानसिक तयारी यानुसार योजना तयार केली आहे का? मी इतरांचे अनुकरण न करता स्वतःचा निर्णय घेतोय का? आवश्यकता असल्यास आर्थिक सल्लागाराची मदत घेतली आहे का?.सारांशडॉक्टर म्हणून तुम्ही शिस्त, संयम आणि दूरदृष्टी या गुणांसह काम करता. त्याच गुणांचा उपयोग म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणुकीसाठी करा. सोबतच्या चेकलिस्टचा उपयोग करून तुम्ही आत्मविश्वासाने आणि शांतपणे तुमच्या आर्थिक भवितव्याकडे वाटचाल करू शकता. शहाणपणाने गुंतवा. संयम ठेवा. तुमच्या रुग्णांचे आरोग्य तंदुरुस्त राहो आणि तितकेच तुमचे आर्थिक आरोग्यही!(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर असून, Fincircle.inचे संस्थापक आहेत. ८५३०१४६८४६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.