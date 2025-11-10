EV Technology : सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्ज

भूषण ओक - शेअर बाजार विश्लेषकसोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्ज ही ‘सोना कॉमस्टार’ याही नावाने ओळखली जाणारी एक आघाडीची भारतीय ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान कंपनी आहे. ही कंपनी उच्च अभियांत्रिकी आणि मिशन-क्रिटिकल ऑटोमोटिव्ह सिस्टिम आणि घटकांचे डिझाइन, उत्पादन आणि पुरवठा करते. तिच्या उत्पादनांमध्ये आधुनिक मोटारींमध्ये आणि रेल्वेगाड्यांसाठी लागणाऱ्या डिफरेंशियल असेंब्ली, प्रिसिजन-फोर्ज्ड गिअर्स, पारंपरिक आणि मायक्रो-हायब्रीड स्टार्टर मोटर्स, बेल्ट स्टार्टर जनरेटर सिस्टिम अशा अनेक गोष्टी समाविष्ट आहेत. कंपनी अमेरिका, युरोप, भारत आणि चीनसह जागतिक बाजारपेठांमध्ये दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी प्रवासी, व्यावसायिक आणि ऑफ रोड वाहन उत्पादकांना सेवा देते. .भारत, अमेरिका, चीन आणि मेक्सिको या देशांमध्ये कंपनीची बारा उत्पादन संयंत्रे, तर भारत आणि सर्बियात पाच संशोधन आणि विकास केंद्रे आहेत. याचबरोबर कंपनीची तीन अभियांत्रिकी क्षमता केंद्रेही आहेत. कंपनी संशोधनावर उत्पन्नाच्या जवळजवळ चार टक्के खर्च करते. कंपनीने नुकत्याच फेराईट तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या मोटर्स विकसित करून त्यांची चाचणी करून त्या प्रमाणित केल्या आहेत. या तंत्रज्ञानासाठी रेअर अर्थस् म्हणजे दुर्मीळ खनिजे लागत नाहीत. ओला इलेक्ट्रिक आणि बीएमडब्ल्यू या कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान अंगिकारले आहे. कंपनीकडे सध्या २३,६०० कोटी रुपये म्हणजे २०२५ मधील उत्पन्नाच्या ६.७ पट ऑर्डर आहेत, ज्यामध्ये विद्युतमोटारींचा वाटा ७० टक्के आहे. यात सुमारे १३०० कोटी रुपयांच्या रेल्वेच्या ऑर्डर आहेत, ज्या एक वर्षात पूर्ण होतील. कंपनी रोबोटिक्स क्षेत्रातही पदार्पण करत आहे; पण यातून प्रत्यक्ष उत्पन्न मिळण्यास पाच वर्षे लागतील. कंपनीचा सुमारे ३० टक्के व्यवसाय अमेरिकेतून मिळतो आणि यावर अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे..आर्थिक आकडेवारीसुमारे ३० हजार कोटी रुपये बाजारमूल्याच्या या कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांमध्ये २८ टक्के आणि ३१ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई १७.८ आणि १४.४ म्हणजे चांगले आहेत. २०२५ मध्ये कंपनीने ३५४६ कोटींची विक्री केली, ६०० कोटी निव्वळ नफा दाखवला. कार्यचालन मार्जिन्स २६ टक्के आणि स्थिर आहेत. कंपनीचे खेळत्या भांडवलाचे नियोजन आणि रोख आवक उत्तम आहेत. कंपनीचा ताळेबंद ६५३७ कोटींचा असून, त्यात २१२७ कोटींची स्थिर संपत्ती आहे तर २१६६ कोटी रुपयांची रोकड आणि गुंतवणूक आहे. ताळेबंद मजबूत आहे. २०२४ मध्ये कंपनीने ‘क्यूआयपी’द्वारे २४०० कोटी रुपये भांडवल उभे केले. कंपनी कर्जमुक्त आहे..मूल्यांकनकंपनीचा शेअर सध्या ४८.७ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे ७५ या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा बरेच कमी आहे. पीईजी २.६३ आणि ईव्हीईबिटा गुणोत्तर २६.३ म्हणजे जास्त आहेत. किंमत पुस्तकीमूल्य गुणोत्तर ५.६ आणि किंमत विक्री गुणोत्तर ८.२ म्हणजे जास्त आहेत. अॅसेट टर्नओव्हर थोडा कमी म्हणजे ०.६८ आणि पिट्रोस्की स्कोअर सहा म्हणजे ठीक आहे. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन जास्त आहे..निष्कर्षकंपनीची व्यवसाय आणि नफावाढ उत्तम आहे. कंपनी उत्पादनवाढीसाठी गुंतवणूक करते आहे. मात्र, परदेशी वित्तसंस्थांनी या कंपनीत गेल्या वर्षात नऊ टक्के भागभांडवल विकले आहे जे भारतीय वित्तसंस्थांनी घेतले आहे. एकूण बघता कंपनीजवळ भरपूर ऑर्डर आहेत आणि कंपनी व्यवसायवाढीसाठी सक्रिय प्रयत्न करते आहे. व्यवसायक्षेत्रेही उत्तम आहेत. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी चांगली असली, तरी मूल्यांकन अद्यापही जास्त आहे म्हणून गुंतवणूकदारांनी ही कंपनी निरीक्षण सूचीवर ठेवावी आणि मूल्यांकन सुधारल्यास गुंतवणुकीसाठी अभ्यासावी.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.