‘एसआयएफ’मध्ये गुंतवणूक करताना...

किरांग गांधीअनुभवी आर्थिक मेंटॉरभारतातील स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (एसआयएफ) लाँग-शॉर्ट धोरणे, डेरिव्हेटिव्ह्ज व अधिक लवचीकतेच्या आश्वासनांसह अनेकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, त्यांची मालमत्ता अंदाजे ३८,२८७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. या श्रेणीचा प्रत्यक्ष कामकाजाचा इतिहास अवघ्या एका वर्षाचा आहे, तरीही याकडे वळणारे गुंतवणूकदार धोरण समजून घेत आहेत, की केवळ त्याच्या अत्याधुनिकतेवर विश्वास ठेवत आहेत? हा प्रश्न उभा राहतो. गुंतवणूकदारांनी काही बाबींची माहिती घेणे गरजेचे आहे..धोरणच नुकसानीचे कारणकाही ‘एसआयएफ’ धोरणे निव्वळ मालमत्तेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत एक्स्चेंज-ट्रेडेड डेरिव्हेटिव्ह्जद्वारे अनहेज्ड शॉर्ट एक्सपोजर घेऊ शकतात. एखादा फंड व्यवस्थापक वाढण्याची अपेक्षा असलेल्या सिक्युरिटीज खरेदी करू शकतो आणि घसरण्याची अपेक्षा असलेले इतर शॉर्ट करू शकतो; पण बाजार प्रेझेंटेशननुसार चालत नाहीत. खरेदी केलेले शेअर घसरले आणि शॉर्ट केलेले शेअर उसळले तर काय? अस्थिरतेत चांगली वाटचाल करण्यासाठी तयार केलेले धोरणच कधीकधी नुकसानाचे कारण बनू शकते..एक्झिट तत्काळ नाहीकाही ‘एसआयएफ’ धोरणे केवळ विशिष्ट कालावधीत गुंतवणूक काढून घेण्याची परवानगी देतात. ज्यांना दररोज लिक्विडिटी अपेक्षित असते त्यांना बाजार वाईट वळण घेतात तेव्हा हा फरक कळू शकतो. किमान गुंतवणूक नियम काही अंशी रक्कम काढण्याची मुभा देत नाहीत.दहा लाखांचा सापळा‘एसआयएफ’मधील किमान गुंतवणूक मर्यादा १० लाख रुपये आहे, ज्याला अपवाद आहेत. यामुळे विशेषतेचा भास निर्माण होऊ शकतो. परंतु, हा डेरिव्हेटिव्ह्जच्या कौशल्याचा पुरावा नाही. ‘एसआयपी’ व वैविध्यपूर्ण इक्विटी फंड समजणारे गुंतवणूकदार शॉर्ट एक्सपोजर, मार्जिन डायनॅमिक्स किंवा वेगाने बदलणारे मार्केट को-रिलेशन समजू शकत नाहीत..आश्वासकता पुरावा नाही...काही महिन्यांतील प्रभावी परतावा एखादे धोरण संपूर्ण मंद बाजार, अस्थिरतेतून कसा तग धरतो, हे दर्शवू शकत नाही. डेरिव्हेटिव्ह खर्च, ट्रेडिंग खर्च व चुकीचे कॉल परतावा नष्ट करू शकतात.‘एसआयएफ’ हे ‘सेबी’ नियमित फंड आहेत, अनिर्बंध हेज फंड नाहीत. नियमन नफ्याची हमी देत नाही किंवा प्रत्येक धोक्यापासून वाचवत नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी, परतावा कशामुळे मिळतो? काय चूक होऊ शकते? कधी बाहेर पडता येते? साध्या फंडापेक्षा याचा काय फायदा आहे? हे प्रश्न विचारणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.