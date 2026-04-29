Cigarette Rate Hike: धूम्रपान करणाऱ्यांना मोठा झटका! सिगारेट तब्बल 17% नी महागणार; एका पाकिटामागे किती शुल्क आकारणार?

२९ एप्रिल रोजी सिगारेट कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली. अहवालानुसार, आयटीसी (ITC) आणि गॉडफ्रे फिलिप्स पुढील महिन्यापासून सिगारेटच्या दरात १७% पर्यंत वाढ करू शकतात. या बातमीनंतर, आयटीसीच्या शेअर्समध्ये अंदाजे ४% आणि गॉडफ्रे फिलिप्सच्या शेअर्समध्ये ६.५% वाढ झाली. अहवालानुसार, दरवाढ केवळ प्रीमियम सिगारेटपुरती मर्यादित राहणार नाही. .कंपन्या त्यांच्या व्हॅल्यू सेगमेंटमध्ये, म्हणजेच स्वस्त ब्रँड्सच्या किमतीही वाढवू शकतात. याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवरही होईल. उदाहरणार्थ, आयटीसीच्या गोल्डफ्लेक प्रीमियम पॅकची किंमत मे २०२६ मध्ये अंदाजे ₹११५ वरून ₹१३५ पर्यंत वाढू शकते. या वर्षाच्या सुरुवातीला संसदेने केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर केल्यापासून सिगारेट कंपन्यांवरील कराचा बोजा वाढला आहे. .सिगारेटवरील ४०% जीएसटी व्यतिरिक्त, उत्पादन शुल्क प्रति १००० सिगारेटमागे ₹२,०५० ते ₹८,५०० पर्यंत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे ७५-८५ मिमी सिगारेटची एकूण किंमत २२-२८ टक्क्यांनी वाढली आहे, जी आता किंमतींमध्ये दिसून येत आहे. आयटीसीच्या नेतृत्वाखाली निफ्टी एफएमसीजी निर्देशांकही जवळपास २ टक्क्यांनी वधारला. तज्ज्ञांच्या मते, दरवाढीचा सुरुवातीला विक्रीवर किंचित परिणाम होऊ शकतो, परंतु सिगारेट कंपन्या किंमती वाढवून नफा टिकवून ठेवू शकतात..कर आणि खर्चाचा दबाव कायम राहिल्यास, भविष्यात सिगारेटच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते. सध्या, ग्राहकांना मे महिन्यापासून सिगारेटसाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. सरकारने यावर्षी १ फेब्रुवारीपासून सिगारेटवरील उत्पादन शुल्क ३०% वरून ४०% पर्यंत वाढवले. यानंतर, कंपन्यांनी विविध श्रेणींमधील किमती वाढवल्या. प्रीमियम ब्रँड्समध्ये सर्वात मोठी दरवाढ दिसून आली. किंग-साईज श्रेणीमध्ये, प्रति सिगारेटची किंमत सुमारे ₹२० वरून ₹२५-₹२८ पर्यंत वाढली. यामुळे अनेक ग्राहकांनी स्वस्त पर्यायांकडे मोर्चा वळवला. .आता, एप्रिलमध्ये विक्री मंदावल्यानंतर, कंपन्या आपला नफा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कराचा खर्च भरून काढण्यासाठी आणखी एका दरवाढीचा विचार करत आहेत. २९ एप्रिल रोजी, संभाव्य दरवाढीच्या वृत्तांदरम्यान सिगारेट कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली. आयटीसीचे शेअर्स जवळपास ४ टक्क्यांनी वाढले. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाच्या शेअरमध्ये ६.५% ची वाढ झाली. निफ्टी एफएमसीजी निर्देशांकातही जोरदार व्यवहार झाला.