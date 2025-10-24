Sakal Money

Digital Banking Service: महत्त्वाची बातमी! 'या' बँकेची २५ ऑक्टोंबरला डिजिटल बँकिंग सेवा राहणार बंद, किती वेळ अन् का? जाणून घ्या...

Digital Banking Service Closed News: २५ ऑक्टोंबरला स्टेट बँक ऑफ इंडियाची डिजिटल बँकिंग सेवा बंद राहणार असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पत्रक जारी करण्यात आले आहे.
Vrushal Karmarkar
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने त्यांच्या ग्राहकांना कळवले आहे की, त्यांच्या अनेक डिजिटल बँकिंग सेवा २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शनिवारच्या पहाटे तात्पुरत्या स्वरूपात बंद राहतील. या काळात बँक सिस्टम मेंटेनन्स करेल. SBI ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर घोषणा केली की UPI, IMPS, YONO, इंटरनेट बँकिंग, NEFT आणि RTGS यासारख्या अनेक सेवा २५ ऑक्टोबर रोजी पहाटे १:१० ते २:१० पर्यंत अंदाजे ६० मिनिटांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात बंद राहतील. देखभाल पूर्ण झाल्यानंतर सर्व सेवा २:१० वाजता पुन्हा सुरू होतील.

