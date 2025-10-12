Bank Job: महिला शक्तीला बळ देण्यासाठी 'या' सरकारी बँकेचा पुढाकार; फक्त महिलांसाठी भरती प्रक्रिया राबवणार

Sakal Money

भारतातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची योजना विकसित केली आहे. पुढील पाच वर्षांत महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या 30% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. SBI मध्ये 2.4 लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. जे देशातील कोणत्याही संस्थेत सर्वाधिक आणि बँकिंग क्षेत्रातील सर्वाधिक आहे.

