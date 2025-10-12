Bank Job: महिला शक्तीला बळ देण्यासाठी 'या' सरकारी बँकेचा पुढाकार; फक्त महिलांसाठी भरती प्रक्रिया राबवणार

भारतातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची योजना विकसित केली आहे. पुढील पाच वर्षांत महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या 30% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. SBI मध्ये 2.4 लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. जे देशातील कोणत्याही संस्थेत सर्वाधिक आणि बँकिंग क्षेत्रातील सर्वाधिक आहे..एसबीआयचे उपव्यवस्थापकीय संचालक (एचआर) आणि मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) किशोर कुमार पोलुदासू यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण सुमारे ३३% आहे. परंतु एकूणच ही संख्या २७% आहे. म्हणून आम्ही ही संख्या सुधारण्यासाठी काम करू, असे ते म्हणाले. बँक ही तफावत कमी करण्यासाठी आणि महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या ३०% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पावले उचलत आहे..Gold Rate Today : सोन्याची घौडदौड सुरुच, एका आठवड्यात तब्बल ५६८० रुपयांनी महागले; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.किशोर कुमार पोलुदासू पुढे म्हणाले की, बँकेचे उद्दिष्ट असे कार्यस्थळ निर्माण करणे आहे जिथे महिला सर्व स्तरांवर भरभराट करू शकतील. यासाठी, एसबीआय नेतृत्व आणि काम-जीवन संतुलनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवत आहे. महिलांसाठी बँकेच्या काही उपक्रमांचे वर्णन करताना, पोलुदासू म्हणाले की, बँक नोकरी करणाऱ्या मातांना पाळणाघर भत्ता देते. "फॅमिली कनेक्ट" कार्यक्रम चालवते. प्रसूती, वाढीव किंवा आजारी रजेवरून परतणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम देते..याव्यतिरिक्त, पोलुदासू म्हणाले की, "एम्पॉवर हर" ही महिलांना नेतृत्व भूमिकांसाठी ओळखण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि तयार करण्यासाठी एक महत्त्वाची उपक्रम आहे. यामध्ये भविष्यासाठी महिला उच्च अधिकाऱ्यांची एक मजबूत टीम विकसित करण्यासाठी नेतृत्व प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षण सत्रांचा समावेश आहे. एसबीआयच्या देशभरात 340 हून अधिक शाखा आहेत. ज्या केवळ महिला कर्मचारी आहेत आणि भविष्यात ही संख्या वाढेल..TCS News: नोकरकपातीनंतर टीसीएसची मोठी घोषणा! कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेरिएबल पे देण्याचा निर्णय, कुणाला किती मिळणार?.एसबीआयच्या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि सर्व नोकरीच्या पातळीवर महिला कर्मचारी उपस्थित आहेत, जे बँकेच्या समावेशकतेबद्दलच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. त्यांनी असेही सांगितले की बँकेकडे आयटी-तज्ञ अधिकाऱ्यांचा एक गट आहे जो बँकिंग कामकाजात सुरक्षा, कार्यक्षमता आणि नावीन्य यावर लक्ष केंद्रित करतो. मालमत्तेच्या बाबतीत एसबीआय जगातील शीर्ष ५० बँकांमध्ये आहे आणि अनेक संस्थांनी तिला सर्वोत्तम नियोक्ता म्हणून मान्यता दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.